Макрон назвал «коалицию желающих» сигналом к тому, что Европа не оставит Украину

08 июля 2025, 20:47

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

«Коалиция желающих», которую создали Лондон и Париж, является сигналом того, что Европа не оставит Киев. Об этом в рамках речи в британском парламенте заявил президент Франции Эммануэль Макрон.





