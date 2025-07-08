Макрон назвал «коалицию желающих» сигналом к тому, что Европа не оставит Украину
«Коалиция желающих», которую создали Лондон и Париж, является сигналом того, что Европа не оставит Киев. Об этом в рамках речи в британском парламенте заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Эта коалиция стала сигналом, что европейцы никогда не оставят Украину», — произнес он.Макрон добавил, что Париж и Лондон «будут добиваться» переговоров с прекращением огня для достижения прочного мира. Обозреватели пишут, что Макрон и британский премьер Кир Стармер встретятся 10 июля на военной базе «Нортвуд» неподалеку от Лондона. По видео к ним присоединятся премьер Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Западные политики прололжают делать заявления о так называемом «принуждении России к миру». При этом Москва не раз отмечала, что не несет угрозы Западу, однако будет защищать свои интересы при необходимости.