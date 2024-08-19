Пьяный украинец зарубил топором знакомого в Крыму

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Гражданин Украины зарубил топором знакомого в Крыму. Инцидент произошел в поселке Зуя, где 16 августа нашли тело 55-летнего Евгения Тюрина. У погибшего была резано-рубленная рана на шее.
Криминалисты нашли орудие преступления, топор, а также собрали улики, включая окровавленную одежду и отпечатки пальцев. Следствие быстро вышло на подозреваемого. Им оказался 39-летний Александра Фешенко, уроженец города Краснодон Луганской области.
В последнее время Фешенко жил в Крыму с украинским удостоверением, сообщает Baza. Украинец уже признался в убийстве. Он рассказал, что зарубил знакомого топором будучи в состоянии алкогольного опьянения. Тело погибшего еще не передали родственникам для похорон.
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