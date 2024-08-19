В Саратовской области арестовали мужчину, державшего трех рабов на ферме

Фото: iStock/Yingko
Пугачевский районный суд Саратовской области арестовал местного жителя, который держал трех рабов на ферме. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Во время судебного заседания злоумышленник возражал, заявляя, что не планирует скрываться от правоохранителей и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, но суд пришел к убеждению о необходимости ареста.
Согласно данным следствия, в период с апреля по август обвиняемый незаконно удерживал на своей ферме трех человек и заставлял их работать. Знакомые преступника нашли троих мужчин для работы с его скотом. В рамках договора они обязались содержать в порядке животных хозяина фермы, а он обязался выплачивать им ежемесячную зарплату.
Через некоторое время вместо денег работники фермы получили угрозы насилием. Также в отношении одного из потерпевших фигурант дела применил физическое насилие, когда тот попытался сбежать. В начале этого месяца одному из потерпевших все же удалось сбежать. Он и обратился в полицию.
Читайте также:
В США женщина упала в обморок в спортзале и потеряла часть мозга
В ДНР осужденные заблокировали сотрудников колонии и не давали им работать
Жителя Новгородской области задержали за желание воевать на стороне Украины
Согласно данным следствия, в период с апреля по август обвиняемый незаконно удерживал на своей ферме трех человек и заставлял их работать. Знакомые преступника нашли троих мужчин для работы с его скотом. В рамках договора они обязались содержать в порядке животных хозяина фермы, а он обязался выплачивать им ежемесячную зарплату.
Через некоторое время вместо денег работники фермы получили угрозы насилием. Также в отношении одного из потерпевших фигурант дела применил физическое насилие, когда тот попытался сбежать. В начале этого месяца одному из потерпевших все же удалось сбежать. Он и обратился в полицию.
Читайте также:
В США женщина упала в обморок в спортзале и потеряла часть мозга
В ДНР осужденные заблокировали сотрудников колонии и не давали им работать
Жителя Новгородской области задержали за желание воевать на стороне Украины
Екатерина Коршунова