В районе Варшавы пассажирский поезд столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

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Под Варшавой пассажирский поезд столкнулся с автобусом. Есть пострадавшие. Об этом сообщает издание Goniec.
«Утром в понедельник, 19 августа, на неохраняемом железнодорожном переезде на улице Марии Домбровской в городе Коморов, что под Варшавой, произошла авария. Столкнулись пригородный автобус и поезд Варшавской пригородной железной дороги, который следовал в сторону столицы», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу поезду, который двигался со стороны города Гродзиск-Мазовецкий в сторону Варшавы.
В результате аварии автобус получил серьёзные повреждения, четыре пассажира получили травмы и были доставлены в больницу.
Из-за аварии было остановлено движение поездов по обоим путям, что привело к задержкам и изменениям в расписании.
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