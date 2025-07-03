Пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили под подписку о невыезде

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Всех пятерых сотрудников новостного агентства «Sputnik Азербайджан», задержанных ранее в главном офисе в Баку, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает издание «Sputnik Ближнее зарубежье».



Отмечается, что все пятеро журналистов имеют гражданство Азербайджана.

30 июня стало известно, что в Баку силовики нагрянули с обыском в офис агентства «Sputnik Азербайджан», входящего в состав медиагруппы «Россия сегодня». В результате были задержаны семь сотрудников, которых обвинили в сотрудничестве с ФСБ России. Главного редактора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца.

Ранее гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что условий для продолжения работы Sputnik в Азербайджане нет.

Медиагруппа «России сегодня», комментируя происходящее в Баку, назвала действия местных силовиков безосновательными, а все обвинения – надуманными.

Анастасия Чинкова

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