Пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили под подписку о невыезде

03 июля 2025, 18:13

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Всех пятерых сотрудников новостного агентства «Sputnik Азербайджан», задержанных ранее в главном офисе в Баку, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает издание «Sputnik Ближнее зарубежье».