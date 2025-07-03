Согласован консульский доступ к задержанным в Азербайдане россиянам
Захарова: согласован консульский доступ к задержанным в Баку россиянам
К россиянам, задержанным в Баку, предоставлен консульский доступ. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — сказала Захарова «Известиям».
Напомним, 30 июня силовики задержали двух российских журналистов во время проведения операции в офисе «Sputnik Азербайджан». Позже стало известно о задержании в Баку еще восьмерых россиян.
Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько считает, что задержание граждан РФ в Азербайджане является целенаправленной акцией против страны.
«Этих людей, по сути, взяли в заложники. Их унижали, избили, демонстрировали по средствам массовой информации. Конечно, эта акция является реакцией Азербайджана на то, что он считает нарушением прав азербайджанцев в России», — отметил Безпалько в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем не менее, по его словам, россияне отнеслись с пониманием к действиям российских правоохранительных органов в отношении граждан Азербайджана, ввиду того, что рынки и торговля на сегодняшний день монополизированы диаспоральными структурами, которые «плодят коррупцию» и не соблюдают права местного населения.