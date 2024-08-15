Рабочие ремонтировали кран и сорвались с 35-метровой высоты

Фото: Минтранс МО
Трагедия произошла в подмосковной Щербинке. Двое рабочих упали с 35-метрового крана во время ремонтных работ. По предварительным данным, рабочие ремонтировали конструкцию крана, когда ограждение внезапно сломалось.
В результате падения один мужчина погиб на месте происшествия. Второго пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь, сообщает Москва сегодня.
На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Они начали проверку. Подробности трагедии и причины обрушения устанавливают эксперты.
Ранее 15 августа в подмосковном Подольске скорая помощь столкнулась с такси. В серьезной аварии пострадали Автомобиль на улице Кирова пострадала 16-летьняя девушка. Расследование обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура.
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На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Они начали проверку. Подробности трагедии и причины обрушения устанавливают эксперты.
Ранее 15 августа в подмосковном Подольске скорая помощь столкнулась с такси. В серьезной аварии пострадали Автомобиль на улице Кирова пострадала 16-летьняя девушка. Расследование обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура.
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Лия Мурадьян