В Казани горит мансарда административного здания, сообщили в МЧС

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Возгорание мансарды административного здания произошло в Казани. Как уточнили в МЧС, горение происходит на площади в 750 квадратов.
«В Казани сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар. Люди эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.Ранее сообщалось о пожаре на территории завода в Люберцах. По информации журналистов, горело помещение фирмы, занимающейся декорациями для мероприятий. Позже появились данные, что пожар был потушен.
Кроме того, возгорание недавно произошло в московском торговом центре «Рио». Пожару был присвоен второй уровень сложности.
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Никита Кротов