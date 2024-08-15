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В Казани горит мансарда административного здания, сообщили в МЧС

15 августа 2024, 15:47
Фото: istockphoto/DmyTo

Фото: istockphoto/DmyTo

Возгорание мансарды административного здания произошло в Казани. Как уточнили в МЧС, горение происходит на площади в 750 квадратов.
«В Казани сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар. Люди эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о пожаре на территории завода в Люберцах. По информации журналистов, горело помещение фирмы, занимающейся декорациями для мероприятий. Позже появились данные, что пожар был потушен.



Кроме того, возгорание недавно произошло в московском торговом центре «Рио». Пожару был присвоен второй уровень сложности.

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Прыгал на груди: в Магадане пьяный гость насиловал и убивал сестру, пока ее брат спал
В Магадане мужчина изнасиловал и убил женщину, пока спал ее брат
15 августа 2024, 16:35

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В Магадане 32-летний мужчина жестоко расправился с молодой женщиной, которую прежде изнасиловал. В это время в соседней комнате находился родной брат девушки. О том, почему он не помешал убийце и что известно об обстоятельствах дела расскажет редакция «Радио 1».

Случайный гость принес беду в дом


В декабре 2023 года 32-летний Александр, не имея при себе денег, решил поехать в Магадан. С просьбой подвезти он обратился к проезжающему мимо дальнобойщику. Мужчины проделали приличный путь, а затем остановились на ночлег в поселке Мяунджа Сусуманского района. Дождавшись, когда водитель уснет, Александр выкрал у него мобильный телефон и денежные средства.

Вместе с похищенным злоумышленник скрылся.

Дальше Александр также добирался на попутках. Прибыв в поселок Сокол, он вспомнил о своем давнем приятеле, который сбывал краденные мобильные телефоны. Мужчина отказался приобретать сотовый и направил Александра к другому скупщику. После сделки некий Михаил предложил Александру «обмыть» покупку и пригласил его в свой дом.

Позже к распитию спиртного присоединилась 39-летняя сестра хозяина дома. Новый знакомый вскоре сообщил семейству, что идти ему некуда и попросился остаться на ночлег.

Фото: istockphoto/eugenekeebler

Изнасилование и убийство


Изрядно подвыпившие брат и сестра согласились приютить Александра. Дождавшись, пока хозяин дома уснет, Александр пробрался в соседнюю комнату и изнасиловал его сестру.

По версии следствия, женщина начала оказывать сопротивление, царапаться и кусаться. Это разозлило изверга, он стал прыгать на груди беспомощной жертвы, пинать ее, избивать и пытаться разорвать рот. Когда истерзанная женщина перестала сопротивляться, Александр изнасиловал ее.

Травмы пострадавшей оказались несовместимыми с жизнью и вскоре она скончалась.

После издевательств над женщиной Александр ушел в соседнюю комнату и лег спать. Утром он собрал все ценные вещи, которые попались ему на видном месте и попытался скрыться. Тело женщины было обнаружено ее братом. Он заверял, что не слышал каких-либо криков, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Александр спутя несколько часов он был задержан правоохранителями. Свои действия он объяснил помутнением рассудка. В настоящее время насильник находится в местах лишения свободы.

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Пенсионер-курянин пропал без вести после издевки над ним неонацистов ВСУ
Пенсионер Гусаров, над которым издевались ВСУ, пропал без вести
15 августа 2024, 14:28

Фото: istockphoto/blinow61

Пенсионер-курянин, над которым издевались украинские неонацисты, пропал без вести. Как сообщает Telegram-канал Mash, по разным данным, 74-летнего Александра Гусарова никто не видел уже девять или десять дней.
Известно, что одним из нацистов является 38-летний Василий Данилюк, живущий в Городенке Ивано-Франковской области Украины. Данных о сообщнике Данилюка пока нет.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над пенсионером. На злоумышленниках были каски с символикой карательного отряда СС.

Внучка Гусарова не верит, что его могли застрелить. В издевательской записи в сети от 11 августа сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили.

Александр Гусаров является жителем Курской области, который искал дорогу в безопасное место. На его пути попались укронацисты, начавшие оскорблять старика.

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За поджог автомобиля Росгвардии с сотрудниками внутри задержали мужчину в Москве
СК задержал мужчину, который поджег служебный автомобиль Росгвардии в Москве
15 августа 2024, 13:57

Фото: istockphoto/blinow61

За поджог автомобиля Росгвардии с сотрудниками внутри задержан мужчина в столице, сообщила пресс-служба столичного главка Следкома. Следствие считает, что задержанный 14 августа «поджег служебный автомобиль Росгвардии, понимая, что в нем находятся правоохранители».
«…Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве оперативно задержали фигуранта. В результате происшествия пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Начато уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следователи сейчас работают с фигурантом, выясняя обстоятельства.

Ранее сообщалось, что екатеринбурженку Ксению Карелину приговорили к 12 годам колонии общего режима за госизмену.

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Оглашен приговор гражданке США и РФ Карелиной по делу о госизмене
Гражданка США и РФ Карелина осуждена на 12 лет колонии по делу о госизмене
15 августа 2024, 13:37

Фото: РИА Новости/Антон Буценко

К 12 годам колонии за госизмену приговорили екатеринбурженку Ксению Карелину, сообщает РИА Новости. Уточняется, что у осужденной два гражданства: РФ и США.
«Признать Карелину Ксению виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — гласит приговор суда.

Отмечается, что Карелиной назначили штраф в 300 тысяч рублей. Гособвинитель запрашивал для осужденной 15 лет с ограничением свободы в два года после отбытия основного срока и штраф в полмиллиона.

Следствие считало, что Карелина оказывала финансовую поддержку боевикам ВСУ. Фигурантку уголовного дела взяли в феврале.

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«Дядя снял штаны»: 11-летние девочки рассказали о тренере из Анапы, мастурбирующим на их глазах
15 августа 2024, 13:29

Фото: istock /AlexLinch

Тренер из Екатеринбурга, прежде осужденный за педофилию, вновь взялся за старое. Гости Анапы обвинили мужчину в том, что он мастурбирует перед детьми. Что известно о ранее судимом извращенце и кто стал его жертвой на этот раз расскажет редакция «Радио 1».

Педофил из Екатеринбурга


Уроженец Екатеринбурга Алексей в середине июля переехал в Анапу. В съемной квартире он проживал вместе со своей матерью, на работу устроился в фитнес-центр. Уже через несколько недель после переезда Алексей зашел в подъезд многоэтажного дома и снял штаны перед школьницей. Ранее екатеринбуржец уже был судим за педофилию. В 2017 году его обвинили в мастурбации на глазах у девочки, которая сидела с ним на диване в фитнес-клубе.

В 2023 году извращенец освободился из мест лишения свободы.


Мастурбировал перед детьми в Анапе


11-летние школьницы, прибывшие в Анапу с родителями во время каникул, гуляли на площадке около многоэтажного дома. Одна из девочек сразу обратила внимание на странного мужчину. Школьнице показалось, что незнакомец следит за ней и подругой, снимает их на камеру мобильного телефона.

Фото: istock /Stivog

Первой домой зашла знакомая потерпевшей. Через некоторое время подняться в квартиру решила и сама девочка. Вслед за ней в подъезд зашел Алексей. Остановив ребенка, он приспустил штаны и принялся мастурбировать. В этот момент из квартиры вышла подруга школьницы, которая спугнула извращенца.
На записи с камер видеонаблюдения, установленных возле подъезда, правоохранители позже увидят, как Алексей спешно вышел из подъезда дома, поправляя майку и штаны.

Перепуганные школьницы рассказали о произошедшем родителям. Мать потерпевшей девочки рассказала, что кинулась на поиски обидчика сразу же, как узнала от дочери о случившемся.

«Дочь рассказала: «Дядя снял штаны и стал трогать свою писю». Я тут же выскочила из квартиры полуголая и босиком. К тому моменту в подъезде уже никого не было. Я была готова наброситься на него с кулаками», — рассказывала мать школьницы.

Правоохранители задержали педофила в тот же день. В настоящее время он находится в СИЗО.


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В Лобне задержали мужчину с кокаином, ЛСД, мефедроном и марихуаной
15 августа 2024, 13:19

Фото: iStock/Diy13

Ранее судимого 37-летнего жителя Красногорска задержала полиция Лобни по подозрению в распространении крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчину задержали, когда он ехал на машине по микрорайону Красная Поляна в Лобне. В брелоке от ключа зажигания полицейские нашли пакет с порошком и установили место закладки с веществом растительного происхождения, которую успел сделать мужчина. А в офисе, который задержанный арендовал в Красногорске, был обнаружен сейф, в котором лежало более 3 кг расфасованных по пакетам наркотиков и психотропных средств», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что в числе обнаруженного находится кокаин, гашиш, марихуана, метамфетамин, таблетки ЛСД, мефедрон, амфетамин и N-метилэфедрин.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#лобня
#красногорск
#наркотики
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В Подольске скорая помощь столкнулась с такси, есть пострадавший
15 августа 2024, 11:44

Фото: iStock/Iulianna Est

Автомобиль скорой помощи столкнулся с такси на улице Кирова в подмосковном Подольске, в аварии пострадала шестнадцатилетняя девушка, расследование обстоятельств ДТП взяла под контроль городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«ДТП произошло в четверг, 15 августа, около 6 утра. Карета скорой помощи столкнулась с машиной такси при движении в попутном направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что пострадавшая шестнадцатилетняя девушка получает необходимую ей медицинскую помощь.

Подольская прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты проверки, которая проводится по факту дорожно-транспортного происшествия.

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#дтп
#прокуратура
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Российский депутат обвинил коллегу в нападении и попытке удушения
В Челябинске депутат обвинил другого в нападении во время праздника
15 августа 2024, 11:40

Фото: iStock/nito100

Депутат Калининского райсовета Челябинска Дмитрий Иванов обвинил коллегу Андрея Кондратьева в нападении. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам парламентария, нападение произошло во время общения с местными жителями. Иванов рассказал, что Кондратьев выполнил в отношении него удушающий прием и «потащил в сторону, где нет камер».

Депутат отметил, что уже написал заявление в правоохранительные органы. Предполагаемой причиной нападения Иванов посчитал зависть, вызванную его успехами.

Ранее сообщалось, что депутаты оппозиционных партий и парламентского большинства подрались в парламенте Грузии при рассмотрении законопроекта об иноагентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#челябинск
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«Мало платили»: как мигрант-садовник избавился от семьи, в которой работал, изнасиловал хозяйку и убил ребенка
15 августа 2024, 11:17

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

В Нижнем Новгороде жестокий убийца расправился сразу со всей семьей. Мужчина несколько лет работал при доме садовником, помогал с хозяйством. Однако в какой-то момент он решил, что ему мало платят. Тогда он поспешил избавиться от работодателей, не пожалев даже шестилетнего ребенка. Подробности убийства и истинные мотивы мигранта-убийцы – в материале «Радио 1».

Что известно об убитой семье


Семья Малаховых проживала в коттеджном поселке Кудьма. Соседи рассказали, что с убитыми лично знакомы не были, они жили в хорошим доме, огражденным высоким забором, ездили на престижных автомобилях. В дерене о Малаховых знали мало, однако в Нижнем Новгороде семейство было достаточно известным.
63-летний Анатолий на протяжении многих лет являлся руководителем Нижегородской дирекции связи РЖД, его дочь Елена владела сетью цветочных салонов.

Растения женщина выращивала на своем загородном участке. Для работы в большом саду Елене требовалась помощь. Так в доме появился 26-летний уроженец Узбекистана Шарофиддин.

Он помогал Малаховым приводить в порядок участок, осуществлял мелкие строительные работы. Проживал садовник в отдельной пристройке на территории двора.

Кем оказался мигрант-садовник


Соседи семейства позже расскажут, что прежде Шарофиддин работал в местной пекарне, затем поссорился с хозяином и уволился. Вскоре он устроился на работу к Малаховым. Они кормили его, доверяли, неплохо платили. Однако Шарофиддин часто высказывал намерения уехать на родину и желании завести там свою семью.


Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Убийство семьи под Нижним Новгородом


В день трагедии практически вся семья находилась дома. Отсутствовали только супруг Елены и их 13-летняя дочь, которая отправилась на занятия по конному спорту. Девочка задерживалась и решила предупредить об этом мать, однако последняя не отвечала на звонки. Не подняли трубку и бабушка с дедушкой. Тогда до семьи попытался дозвониться глава семейства.

Многочисленные звонки без ответа стали поводом для серьезного беспокойства и мужчина попросил соседа проведать родственников. Именно он первым обнаружил тела убитых. Прибывшие на место происшествия правоохранители установят: шестилетний ребенок был задушен, а остальные члены семьи жестоко зарезаны. 41-летнюю женщину мигрант перед убийством изнасиловал.

Фото: istockphoto/blinow61

Задержание мигранта и его мотивы


После расправы над семейством мигрант вскрыл сейф, завладел имеющимися там драгоценностями и миллионом рублей. Спустя час Шарофиддин был задержан на трассе во Владимирской области. На допросах уроженец Узбекистана сообщил, что Малаховы мало ему платили, что подвигло его на совершение преступления.

«Они мне мало платили. Я хотел уехать, а они забрали у меня паспорт», – заявил Шарофиддин.

Детали убийства он приводить отказался, сославшись на состояние аффекта. В конце апреля 2022 года Амирова приговорили к пожизненному заключению.

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