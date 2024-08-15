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В Подольске скорая помощь столкнулась с такси, есть пострадавший

15 августа 2024, 11:44
Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

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Автомобиль скорой помощи столкнулся с такси на улице Кирова в подмосковном Подольске, в аварии пострадала шестнадцатилетняя девушка, расследование обстоятельств ДТП взяла под контроль городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«ДТП произошло в четверг, 15 августа, около 6 утра. Карета скорой помощи столкнулась с машиной такси при движении в попутном направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что пострадавшая шестнадцатилетняя девушка получает необходимую ей медицинскую помощь.



Подольская прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты проверки, которая проводится по факту дорожно-транспортного происшествия.

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#дтп
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Российский депутат обвинил коллегу в нападении и попытке удушения
В Челябинске депутат обвинил другого в нападении во время праздника
15 августа 2024, 11:40

Фото: iStock/nito100

Депутат Калининского райсовета Челябинска Дмитрий Иванов обвинил коллегу Андрея Кондратьева в нападении. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам парламентария, нападение произошло во время общения с местными жителями. Иванов рассказал, что Кондратьев выполнил в отношении него удушающий прием и «потащил в сторону, где нет камер».

Депутат отметил, что уже написал заявление в правоохранительные органы. Предполагаемой причиной нападения Иванов посчитал зависть, вызванную его успехами.

Ранее сообщалось, что депутаты оппозиционных партий и парламентского большинства подрались в парламенте Грузии при рассмотрении законопроекта об иноагентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Мало платили»: как мигрант-садовник избавился от семьи, в которой работал, изнасиловал хозяйку и убил ребенка
15 августа 2024, 11:17

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

В Нижнем Новгороде жестокий убийца расправился сразу со всей семьей. Мужчина несколько лет работал при доме садовником, помогал с хозяйством. Однако в какой-то момент он решил, что ему мало платят. Тогда он поспешил избавиться от работодателей, не пожалев даже шестилетнего ребенка. Подробности убийства и истинные мотивы мигранта-убийцы – в материале «Радио 1».

Что известно об убитой семье


Семья Малаховых проживала в коттеджном поселке Кудьма. Соседи рассказали, что с убитыми лично знакомы не были, они жили в хорошим доме, огражденным высоким забором, ездили на престижных автомобилях. В дерене о Малаховых знали мало, однако в Нижнем Новгороде семейство было достаточно известным.
63-летний Анатолий на протяжении многих лет являлся руководителем Нижегородской дирекции связи РЖД, его дочь Елена владела сетью цветочных салонов.

Растения женщина выращивала на своем загородном участке. Для работы в большом саду Елене требовалась помощь. Так в доме появился 26-летний уроженец Узбекистана Шарофиддин.

Он помогал Малаховым приводить в порядок участок, осуществлял мелкие строительные работы. Проживал садовник в отдельной пристройке на территории двора.

Кем оказался мигрант-садовник


Соседи семейства позже расскажут, что прежде Шарофиддин работал в местной пекарне, затем поссорился с хозяином и уволился. Вскоре он устроился на работу к Малаховым. Они кормили его, доверяли, неплохо платили. Однако Шарофиддин часто высказывал намерения уехать на родину и желании завести там свою семью.


Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Убийство семьи под Нижним Новгородом


В день трагедии практически вся семья находилась дома. Отсутствовали только супруг Елены и их 13-летняя дочь, которая отправилась на занятия по конному спорту. Девочка задерживалась и решила предупредить об этом мать, однако последняя не отвечала на звонки. Не подняли трубку и бабушка с дедушкой. Тогда до семьи попытался дозвониться глава семейства.

Многочисленные звонки без ответа стали поводом для серьезного беспокойства и мужчина попросил соседа проведать родственников. Именно он первым обнаружил тела убитых. Прибывшие на место происшествия правоохранители установят: шестилетний ребенок был задушен, а остальные члены семьи жестоко зарезаны. 41-летнюю женщину мигрант перед убийством изнасиловал.

Фото: istockphoto/blinow61

Задержание мигранта и его мотивы


После расправы над семейством мигрант вскрыл сейф, завладел имеющимися там драгоценностями и миллионом рублей. Спустя час Шарофиддин был задержан на трассе во Владимирской области. На допросах уроженец Узбекистана сообщил, что Малаховы мало ему платили, что подвигло его на совершение преступления.

«Они мне мало платили. Я хотел уехать, а они забрали у меня паспорт», – заявил Шарофиддин.

Детали убийства он приводить отказался, сославшись на состояние аффекта. В конце апреля 2022 года Амирова приговорили к пожизненному заключению.

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Мужчина выстрелил в ребенка в Дагестане
Мужчина в Дагестане случайно выстрелил в ребёнка, пытаясь убить бродячую собаку
15 августа 2024, 10:30

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Мужчина в Дагестане хотел пристрелить бродячую собаку, но случайно попал в ребенка, сообщает Mash Gor. Псы, бродившие вокруг дома в селе Чанда, скалились, пугая детей. Магомед достал ружье, не имея лицензии и решил пристрелить одну собаку. В результате попал в сарай, где в тот момент был сын его племянника. Пули задели ногу и руку, ребенка повезли в больницу.
Как выяснилось, раны не были серьезными, мальчик отделался перевязкой, и его отпустили. Мама пострадавшего не имеет претензий к Магомеду.

Ранее сообщалось, что пенсионер пригрозил взорвать бомбу в подмосковном поселке, если там не включат электроэнергию. Мужчину задержали. Таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме отопления.

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#россия
#дагестан
#дети
#новости
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В Люберцах пожар на территории завода
15 августа 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Distortion Media

На территории завода в Люберцах произошел пожар, сообщает Shot. По данным журналистов, горит помещение одной из компаний по производству декораций для различных форумов и мероприятий. Сейчас там работают экстренные службы.
Накануне сообщалось о пожаре в ТЦ «Рио» на Большой Черемушкинской улице. Уточнялось, что в районе третьего-четвертого этажей сильный дым. Открытое пламя видели на фасаде. Возгоранию присвоили вторую категорию сложности. Пожарными были установлены подъемные механизмы, чтобы найти источник горения.

Посетителей эвакуировали, о пострадавших не сообщалось. По предположению огнеборцев, пламя могло уйти внутрь здания, что вызвало сложности с установлением источника возгорания.

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ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области
15 августа 2024, 10:00

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что у двух задержанных россиян были изъяты самодельные зажигательные и взрывное устройства. Согласно информации ведомства, они являются сторонниками идеологии массовых убийств.

Обвиняемые планировали осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте МВД. В отношении злоумышленников Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, который планировался в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#следственный комитет
#уголовное фсб
#теракт
#сотрудники
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Пенсионер пригрозил взорвать бомбу, если в подмосковном поселке не включат электричество
Пенсионер из подмосковья грозился взорвать бомбу за отключенное электричество
15 августа 2024, 09:58

Фото: istockphoto/blinow61

В подмосковном поселке пенсионер пригрозил взорвать бомбу, если не включат электричество. Об этом пишет «МК».
Инцидент произошел в Красногорском городском округе в подмосковном поселке Артек-2. Сообщается, что 14 августа в 20:00 из-за аварии отключили электричество. У местных жителей одновременно с этим вышло из строя и отопление. Люди начали замерзать и два часа пытались дозвониться до аварийных служб.

Пенсионер не выдержал и позвонил в экстренную службу по номеру «112». Он заявил, что при въезде в поселок заложена бомба. Полиция проверила поступившую информацию и поняла, что она ложная. Мужчина был задержан. Свою вину пенсионер признал, объяснив это тем, что исчерпал все законные способы привлечь внимание коммунальщиков.

Суд признал его виновным и приговорил к одному году ограничения свободы, учтя тот факт, что мужчина действовал в приступе отчаяния. Кроме того, до пенсии он долго и безупречно работал в одном из подразделений Росгидромета, за что был награжден почетной грамотой.

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#мужчина
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#люди
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В Электрогорске спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку
15 августа 2024, 09:37

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Шестидесятилетняя женщина ушла за грибами и заблудилась в лесу рядом с садоводческим товариществом «Рубин» города Электрогорск Павлово-Посадского округа, её отыскали и вернули домой работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Когда женщина обнаружила, что не может самостоятельно найти дорогу из леса, она позвонила в единую службу спасения 112. Спасатели оперативно прибыли в район поиска, установили примерное местонахождение женщины, в кратчайшие сроки нашли её и вывели из леса», — говорится в сообщении.
Медицинская помощь спасённой женщине не потребовалась.

В администрации округа напомнили, что для того, чтобы не потеряться в лесу, следует придерживаться знакомых маршрутов, а если потерялся — не паниковать и позвонить в службу спасения по номеру 112.

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#электрогорск
#павловский посад
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В Петербурге восьмиклассник задержан по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним
В Петербурге подросток задержан по подозрению в насилии над девятилетним
15 августа 2024, 09:30

Фото: iStock/znm

В Санкт-Петербурге восьмиклассник в парадной дома надругался над девятилетним ребенком. Об этом сообщает «Фонтанка».
В правоохранительные органы обратилась мать мальчика. По ее словам, 9-летний ребенок познакомился в школьном дворе с неизвестным, который начал переписку и отправлял ему видео однополого секса.

Уточняется, что спустя некоторое время в одном из подъездов 14-летний злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера над мальчиком. По факту преступления возбуждено уголовное дело. ​На данный момент обвиняемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Туве трех подростков обвиняют в изнасиловании десятилетнего мальчика. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#подъезд
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В Приморье с рельсов сошли восемь вагонов с углем грузового поезда из Якутии
15 августа 2024, 08:59

Фото: iStock/designbydx

В Приморье на станции Посьет с рельсов сошли восемь вагонов с углем грузового поезда из Якутии. Об этом информирует Дальневосточная транспортная прокуратура, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел 14 августа в 14:40. При движении в составе грузового поезда от станции Нерюнгри до станции Посьет восемь вагонов с углём сошли с рельсов. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Вреда окружающей среде и опрокидывания вагонов не допущено.

Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе Киева взорвали гранату. Мэр города Виталий Кличко заверяет, что она была учебной, а ее взрыв привел лишь к задымлению помещения кафе. На месте работали сотрудники экстренных служб.

До этого в Саратовской области 15-летний подросток скончался после того, как разгружал мешки с удобрениями. По словам местной жительницы, в них находились опасные химикаты.

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