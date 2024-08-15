В Подольске скорая помощь столкнулась с такси, есть пострадавший

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Автомобиль скорой помощи столкнулся с такси на улице Кирова в подмосковном Подольске, в аварии пострадала шестнадцатилетняя девушка, расследование обстоятельств ДТП взяла под контроль городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«ДТП произошло в четверг, 15 августа, около 6 утра. Карета скорой помощи столкнулась с машиной такси при движении в попутном направлении», — говорится в сообщении.Отмечается также, что пострадавшая шестнадцатилетняя девушка получает необходимую ей медицинскую помощь.
Подольская прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты проверки, которая проводится по факту дорожно-транспортного происшествия.
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