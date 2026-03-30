«Работает против»: Стало известно, кто стоит за обвинениями Орбана и Сийярто в шпионаже
Экс-депутат ЕП Ковач: За обвинениями Сийярто в шпионаже в пользу РФ стоит ЕС
За обвинениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы МИД страны Петера Сийярто в шпионаже в пользу России стоит Брюссель. Такую точку зрения выразил экс-депутат Европарламента от Венгрии, общественный деятель Бела Ковач.
Напомним, лидер оппозиционной венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр накануне парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля, заподозрил Орбана и Сийярто в шпионской деятельности в пользу России.
«Лидер "Тисы" является креатурой Брюсселя. Он выполняет поручения, которые ему поступают от руководителей ЕС. Он работает против Орбана. Именно поэтому Мадьяр и обвинил Орбана и Сийярто в шпионаже в пользу России», — сказал Ковач.
В разговоре с Общественной Службой Новостей экс-депутат ЕП напомнил, что венгерский ультралиберальный журналист Сабольч Пани передал неким иностранным спецслужбам номер мобильного телефона Сийярто. После этого появилась запись телефонного разговора главы МИД Венгрии с российским коллегой Сергеем Лавровым, состоявшегося в 2020 году. В беседе Сийярто просил оказать поддержку на выборах в Чехии.
Позже в Брюсселе заявили, что политик якобы в перерывах каждого заседания министров иностранных дел стран ЕС звонит Лаврову и сообщает информацию о ходе мероприятий. Однако доказательств этого пока нет.
Таким образом, Ковач уверен, что за обвинениями Орбана и Сийярто стоит именно Брюссель.