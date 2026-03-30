30 марта 2026, 09:45

Экс-депутат ЕП Ковач: За обвинениями Сийярто в шпионаже в пользу РФ стоит ЕС

За обвинениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы МИД страны Петера Сийярто в шпионаже в пользу России стоит Брюссель. Такую точку зрения выразил экс-депутат Европарламента от Венгрии, общественный деятель Бела Ковач.





Напомним, лидер оппозиционной венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр накануне парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля, заподозрил Орбана и Сийярто в шпионской деятельности в пользу России.





«Лидер "Тисы" является креатурой Брюсселя. Он выполняет поручения, которые ему поступают от руководителей ЕС. Он работает против Орбана. Именно поэтому Мадьяр и обвинил Орбана и Сийярто в шпионаже в пользу России», — сказал Ковач.