«Тихое поощрение»: Зеленский и ЕС хотят отстранить Орбана от власти

Политолог Дудчак: Зеленский может готовить покушение на Орбана

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский и Евросоюз пытаются отстранить премьер-министра Виктора Орбана от власти в Венгрии. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





По его словам, киевский режим действует в связке с европейскими структурами, которые тоже хотят наказать Виктора Орбана за суверенную позицию, поскольку она не отвечает интересам ключевых политиков ЕС.





«Со стороны Брюсселя никакого осуждения действий Киева в отношении Венгрии не было. Тихое поощрение. Надежда на то, что ситуация в экономике у Венгрии с топливом резко изменит настроение внутри страны, вызовет там недовольство. Но пока не получилось», — отметил Дудчак в разговоре с Общественной Службой Новостей.