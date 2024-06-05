«Работают на благо»: на Украине рассказали о конфискации российских активов

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Начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель заявил, что в государстве арестованы связанные с Россией активы на 38 миллиардов гривен (порядка 1 млрд долларов или 83 млрд рублей). Об этом пишет РБК-Украина.
Как утверждает Рубель, были арестованы самолет Gulfstream G650, вертолет Bell-427, 55 легковых автомобилей, 47 грузовых автомобилей и три бортовых полуприцепа. Они были переданы ВСУ, подчеркнул он.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев опроверг сведенья о судебном аресте по требованию СБУ его квартиры в Днепре. Формально суд арестовал и имущество Царева в Крыму. Речь шла о санатории имени Кирова и музее «Усадьба княгини Барятинской», который расположен на его территории. На сайте санатория Царев указан как директор.
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«Все они сейчас работают на благо и нужды Украины, включая потребности вооруженных сил», — сказал он.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев опроверг сведенья о судебном аресте по требованию СБУ его квартиры в Днепре. Формально суд арестовал и имущество Царева в Крыму. Речь шла о санатории имени Кирова и музее «Усадьба княгини Барятинской», который расположен на его территории. На сайте санатория Царев указан как директор.
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Алина Юрчак