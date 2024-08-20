В МО РФ назвали реальные потери ВСУ в Курской области

Фото: istockphoto/Tntk
Вооруженные силы Украины за время боев на курском направлении потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков. Об этом проинформировало Минобороны России.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» на своём участке на курском направлении успешно противостоят Вооружённым силам Украины.
До этого МО РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны России уничтожили: управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства, десять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 31 беспилотный летательный аппарат, из которых пять находились вне зоны специальной военной операции.
Читайте также:
Фальшивые подписи и уголовное дело: Что стоит за арестом генерала Попова?
Посольство РФ осудило заявление Минобороны Великобритании о Курской области
ВСУ бросили тела погибших наемников в Курской области
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» на своём участке на курском направлении успешно противостоят Вооружённым силам Украины.
До этого МО РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны России уничтожили: управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства, десять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 31 беспилотный летательный аппарат, из которых пять находились вне зоны специальной военной операции.
Читайте также:
Фальшивые подписи и уголовное дело: Что стоит за арестом генерала Попова?
Посольство РФ осудило заявление Минобороны Великобритании о Курской области
ВСУ бросили тела погибших наемников в Курской области
Дарья Осипова