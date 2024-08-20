Бойцы Росгвардии в Курской области спасли женщину и ее дочь-инвалида

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Бойцы Росгвардии спасли женщину и ее дочь-инвалида. Они вывезли их из села Кремяное Кореневского района Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Светланы Князевой, с дочкой они просидели в укрытии 10 дней. Выходили из него они только, чтобы попить и покушать. Женщина рассказала, что было очень страшно. На случай смерти она написала записки, чтобы кто-нибудь смог их обнаружить и узнать имена.
В один из дней в дом к женщине зашли бойцы Росгвардии, которые были очень удивлены, увидев её с дочкой. Светлана попросила у бойцов помощи, потому что ни мужа, ни своего автомобиля у них не было. Военные ответили, что в этот день выезжать опасно из-за дронов и предложили дождаться следующего дня.
На следующий день к ним пришел российский военный, который сказал, что нужно собираться и уходить. Он сообщил женщине место, где их с дочкой заберет машина. По словам Светланы, они побежали на парк и спрятались под липами. Женщина вспоминает, как на ее глазах БПЛА били по домам, все полыхало.
Женщина обратилась в агентство, чтобы поблагодарить своих спасителей.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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«У меня ребенок-инвалид, она психует, а у меня давление подскакивает. Я даже, был такой момент, с жизнью прощалась. Уже записки предсмертные писала. Думаю, может кто-нибудь нас найдет и похоронит», — рассказала она.
В один из дней в дом к женщине зашли бойцы Росгвардии, которые были очень удивлены, увидев её с дочкой. Светлана попросила у бойцов помощи, потому что ни мужа, ни своего автомобиля у них не было. Военные ответили, что в этот день выезжать опасно из-за дронов и предложили дождаться следующего дня.
На следующий день к ним пришел российский военный, который сказал, что нужно собираться и уходить. Он сообщил женщине место, где их с дочкой заберет машина. По словам Светланы, они побежали на парк и спрятались под липами. Женщина вспоминает, как на ее глазах БПЛА били по домам, все полыхало.
«Стала машина выезжать, дрон влупил в эту машину. Взлетела сначала машина. И дома стали взрываться один за другим на наших глазах. И вот под этими обстрелами нас вывозила «Росгвардия», — со слезами на глазах рассказала женщина.
Женщина обратилась в агентство, чтобы поблагодарить своих спасителей.
«Хотим выразить с дочкой огромную благодарность росгвардейскому полку. Позывной «Баллон»... Большое им спасибо и большая благодарность. Мира вам, ребята. И главное — держитесь. Мы молимся за вас», — сказала она.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Дарья Осипова