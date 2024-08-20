СБУ предложила россиянке деньги за поджог пункта помощи мобилизованным

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Осужденная за попытку поджога пункта помощи мобилизованным в Ярославской области Валерия Зотова получила от представителя Службы безопасности Украины (СБУ) обещание заплатить 2 тысячи долларов за выполнение приказа. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Зотова, выполняя задание, собрала информацию о расположении пункта сбора помощи, наличии камер наблюдения и охраны, а также сделала фотографии прилегающих территорий. В феврале 2023 года она была арестована за попытку поджога здания администрации в поселке Карабиха, где осуществлялся сбор гуманитарной помощи для нужд специальной военной операции (СВО). Она приобрела 5 литров бензина, но не успела довести свой план до конца, так как была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Второй западный окружной военный суд приговорил Зотову к шести годам колонии общего режима, а последующие апелляции и кассационная жалоба были отклонены. Защита Зотовой утверждала, что она якобы намеревалась обмануть СБУ, сфотографировать канистру с бензином, но не совершать поджог.
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