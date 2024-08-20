Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ СБУ предложила россиянке деньги за поджог пункта помощи мобилизованным

СБУ предложила россиянке деньги за поджог пункта помощи мобилизованным

СБУ предложила россиянке 2 тысячи долларов за поджог пункта помощи СВО
20 августа 2024, 06:01
Фото: istock/Semen Salivanchuk

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Осужденная за попытку поджога пункта помощи мобилизованным в Ярославской области Валерия Зотова получила от представителя Службы безопасности Украины (СБУ) обещание заплатить 2 тысячи долларов за выполнение приказа. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.


Зотова, выполняя задание, собрала информацию о расположении пункта сбора помощи, наличии камер наблюдения и охраны, а также сделала фотографии прилегающих территорий. В феврале 2023 года она была арестована за попытку поджога здания администрации в поселке Карабиха, где осуществлялся сбор гуманитарной помощи для нужд специальной военной операции (СВО). Она приобрела 5 литров бензина, но не успела довести свой план до конца, так как была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Второй западный окружной военный суд приговорил Зотову к шести годам колонии общего режима, а последующие апелляции и кассационная жалоба были отклонены. Защита Зотовой утверждала, что она якобы намеревалась обмануть СБУ, сфотографировать канистру с бензином, но не совершать поджог.

Читайте также:

Минобороны: морпехи остановили наступление ВСУ в Курской области

Украинцы обстреляли Белгород, есть пострадавшие

«Под Покровском ад»: «Отважные» прорвали фронт и берут Мариновку
#суд
#поджог
#защита
#план
#операции
#сво
#сбу
Депутат Госдумы заявил, что Зеленский идет по пути Гитлера
Депутат Шеремет: ВСУ на русской земле ждет участь немецких фашистов
20 августа 2024, 06:36

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский пытается повторить тактику гитлеровского маневра, предпринятого во время Второй мировой войны. По мнению Шеремета, украинские войска, стремящиеся к захвату Курской области, ожидает судьба немецких фашистов, потерпевших поражение в битве на Курской дуге в 1943 году.
Шеремет отметил, что Зеленский, по его мнению, пытается создать «буферную зону» в Курской области, что, как считает депутат, является аналогом неудачной стратегии немецких захватчиков. Он предсказывает, что для ВСУ курское направление станет «последней огненной обителью», из которой они не смогут выйти.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что украинские войска начали наступление в Курской области 6 августа, но их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев предпринял провокацию и что российские войска дадут достойный ответ.

Кроме того в военном ведомстве сообщили, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, поставленные перед Россией, будут достигнуты.

Читайте также:

СБУ предложила россиянке деньги за поджог пункта помощи мобилизованным

Минобороны: морпехи остановили наступление ВСУ в Курской области

Украинцы обстреляли Белгород, есть пострадавшие
#минобороны рф
#курское направление
#Белгород
#всу
#вс рф
#зеленский
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: морпехи остановили наступление ВСУ в Курской области
Минобороны: морпехи остановили колонну ВСУ и уничтожили девять единиц техники
20 августа 2024, 05:50

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России остановили наступление колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, уничтожив девять единиц вражеской военной техники, сообщает Минобороны РФ.
Среди уничтоженной техники — бронетранспортеры Stryker и «Козак», бронеавтомобиль HMMWV, а также подразделение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также сообщается, что российским морпехам удалось захватить два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV, противоминную машину Cougar и взять в плен несколько военнослужащих противника.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа с целью захвата территории, однако их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, поставленные перед Россией, будут достигнуты.

Читайте также:

Украинцы обстреляли Белгород, есть пострадавшие

«Под Покровском ад»: «Отважные» прорвали фронт и берут Мариновку

В Курской области замечены белорусские нацисты, воюющие за ВСУ
#минобороны рф
#владимир путин
#президент
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинцы обстреляли Белгород, есть пострадавшие
Гладков: При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
20 августа 2024, 03:10

Фото: istock/:aapsky

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, пострадавший получил минно-взрывную травму в результате атаки дрона. С осколочными ранениями лица и ног мужчину доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Медицинские специалисты проводят необходимые обследования и оказывают ему всю необходимую помощь.

В результате обстрела в том же селе также были повреждены остекление и фасад коммерческого объекта, а рядом стоящий легковой автомобиль был посечен осколками.

Кроме того, в селе Грушевка Волоконовского района временно отсутствует мобильная связь из-за атаки беспилотника на объект связи. В районе поселка Октябрьский была повреждена легковая машина, у которой пострадали фары, бампер и капот.

Гладков добавил, что два населенных пункта Грайворонского городского округа также подверглись обстрелам. В поселке Горьковский частично разрушен частный дом, а в селе Безымено сгорел дом в результате попадания боеприпаса.

Читайте также:

Командир «Ахмата»: ВСУ использовали живой щит из детей в детдоме под Курском

«Расстреляны в упор, в затылок»: командир «Ахмата» рассказал как ВСУ убивают мирных

Морпехи устроили засаду ВСУ под Курском
#помощь
#автомобиль
#дом
#мобильная связь
#пострадавший
#специалисты
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Под Покровском ад»: «Отважные» прорвали фронт и берут Мариновку
Военкоры Русской Весны: «Отважные» прорвали фронт и берут Мариновку
20 августа 2024, 02:58

Фото: Минобороны РФ

На Покровском направлении боевые действия достигают нового уровня интенсивности. Группировка войск «Центр» под командованием генерала Мордвичева продолжает успешный прорыв фронта, освободив пять населённых пунктов за прошлые сутки и перерезав трассу М30 (участок Е50).
Сейчас российские войска почти полностью заняли Мариновку и штурмуют терикон, подходя к Селидово, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Украинские боевики, пытаясь осветить ситуацию, публикуют свои карты и сообщения о новой волне наступлений. Они описывают текущую ситуацию как «ад», отмечая, что российские силы контролируют опорный пункт к востоку от Мариновки и активно продвигаются в сторону самого села.

Сообщения из Камышевки свидетельствуют о том, что ситуация в этой зоне также остаётся напряжённой, с плотными боями в «серой зоне». В условиях постоянных атак и стремительного продвижения российских войск, украинские силы испытывают значительное давление, и фронтовая линия продолжает меняться в пользу наступающих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».

Читайте также:

В Курской области замечены белорусские нацисты, воюющие за ВСУ

Куряне-добровольцы вывозят людей из зоны бедствия, несмотря на разрушенные мосты

Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ в Курской области за сутки
#операция
#владимир зеленский
#атака
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области замечены белорусские нацисты, воюющие за ВСУ
Украинские СМИ показали под Курском танк с бело-красно-белым флагом
20 августа 2024, 02:51

Фото: istock/Dmitry Andreev

В Курской области зафиксированы случаи участия белорусских боевиков в составе украинских вооруженных сил. Украинские СМИ распространяют изображение танка с бело-красно-белым флагом, движущегося по дороге среди жилых домов.
Согласно информации, опубликованной на социальных платформах, боевики принадлежат к подразделению «Тур» и являются беглыми белорусами, воюющими в составе 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Эти кадры были активно разосланы в украинских информационных источниках, стремящихся создать напряженность между братскими народами и подчеркнуть участие белорусских нацистов в боевых действиях против России.

По словам местных источников, данное видео вызывает озабоченность и вопросы о мотивах и целях таких действий, а также может быть частью информационной войны, направленной на усиление раскола и конфликтов среди соседних стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».

Читайте также:

Куряне-добровольцы вывозят людей из зоны бедствия, несмотря на разрушенные мосты

ВСУ предупредили о «фатальном решении» в Курской области

Командир «Ахмата»: ВСУ использовали живой щит из детей в детдоме под Курском
#операция
#ограничения
#добровольцы
#владимир зеленский
#всу
#атака
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Куряне-добровольцы вывозят людей из зоны бедствия, несмотря на разрушенные мосты
Из Глушковского района продолжается эвакуация несмотря на разрушенные переправы
20 августа 2024, 02:43

Фото: istock/shironosov

Эвакуация из Глушковского района Курской области продолжается, несмотря на разрушенные переправы и сложные условия. Местные жители, в том числе добровольцы, активно помогают в спасении тех, кто не успел эвакуироваться самостоятельно.
После масштабного вторжения ВСУ в регион, жители Глушковского района продемонстрировали героизм и взаимовыручку. Многие из них, несмотря на опасности, решили остаться и помогать другим. Куряне-добровольцы, среди которых и молодежь, и пожилые люди, устраивают переправы и организуют помощь тем, кто оказался в зоне риска.

В Рыльске, ставшем перевалочной базой для эвакуированных, корреспонденты Readovka встретили пожилую пару, которую военные несколько дней уговаривали покинуть опасную зону. Старики, несмотря на угрозу, хотели остаться в своем доме. В итоге, после обрушения мостов, их переправили на лодке через реку Сейм.
Молодежь района сформировала добровольные группы, активно помогая в эвакуации. Знание местности и рек позволило им эффективно организовать спасение земляков.

В числе героев и Ирина, жена военнослужащего, работающая водителем такси. С начала вторжения она бесплатно принимает заявки на эвакуацию и вывозит людей в безопасные места. Несмотря на риски, связанные с обстрелами и преследованием дронов, Ирина продолжает выполнять свою миссию, демонстрируя невероятное мужество и преданность.

Читайте также:

Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ предупредили о «фатальном решении» в Курской области

Командир «Ахмата»: ВСУ использовали живой щит из детей в детдоме под Курском
#помощь
#военные
#спасение
#жители
#регион
#добровольцы
#пожилые люди
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ в Курской области за сутки
Алаудинов: «Ахмат» уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области
20 августа 2024, 02:28

Фото: Минобороны РФ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что за последние сутки бойцы его подразделения уничтожили более 10 единиц техники ВСУ в Курской области.
В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Алаудинов уточнил, что среди уничтоженной техники оказались четыре боевые бронированные машины (ББМ), один танк и несколько пикапов. Кроме того, он отметил значительные потери среди пехоты противника.

Алаудинов также затронул вопрос использования ВСУ детей в качестве живого щита, заявив, что украинские военные заняли первый этаж детского дома в Курской области и поместили там детей и преподавателей. По его словам, это действие является частью их тактики в данной операции.

Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.

Читайте также:
#военные
#город
#операции
#дома
#telegram
#машины
#всу
#танк
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ предупредили о «фатальном решении» в Курской области
Times: ВСУ будет тяжело отступать из Курской области
20 августа 2024, 02:25

Наступление Украины в Курской области может обернуться для Киева значительными потерями из-за проблем с логистикой и путями отхода, сообщает журналист Times Майкл Эванс.
Эванс подчеркивает, что в случае активизации российских бомбардировщиков и артиллерии обстрел линий снабжения может создать для ВСУ серьезные проблемы.

«Отход под огнем или без стратегии может оказаться фатальным для Киева», — предупреждает автор статьи.

Наступление украинских войск началось 6 августа в 5:30 утра с целью захвата территории в Курской области, однако продвижение было остановлено, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Минобороны России сообщает, что за время боевых действий в Курской области ВСУ понесли потери до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танков.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет провокационные атаки, включая стрельбу по гражданским объектам. Он пообещал, что Россия даст достойный ответ и выполнит все поставленные перед ней задачи.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан.

Напиши новость:

Командир «Ахмата»: ВСУ использовали живой щит из детей в детдоме под Курском

«Расстреляны в упор, в затылок»: командир «Ахмата» рассказал как ВСУ убивают мирных

Морпехи устроили засаду ВСУ под Курском
#россия
#владимир путин
#президент
#операции
#режим
#всу
#вс рф
#минобороны
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир «Ахмата»: ВСУ использовали живой щит из детей в детдоме под Курском
Алаудинов: ВСУ заняли этаж детдома в Курской области и сделали из детей щит
20 августа 2024, 02:09

Фото: istock/azerberber

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании детей и преподавателей детского дома в Курской области в качестве живого щита. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Алаудинов рассказал, что украинские военные заняли первый этаж детского дома, разместив там свои позиции, в то время как детей и преподавателей вынудили находиться на втором этаже, фактически используя их как защиту от возможных атак.

«Детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — сообщил Алаудинов.
Ранее Алаудинов также сообщил о подготовке ВСУ к новой атаке на курском направлении, отмечая, что украинские войска начали передислокацию, чтобы попытаться зайти с другой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».

Читайте также:

«Расстреляны в упор, в затылок»: командир «Ахмата» рассказал как ВСУ убивают мирных

Морпехи устроили засаду ВСУ под Курском

​«Речь о миллионах украинцев»: Зеленский сознался в неприятной правде
#операция
#военные
#президент
#картина
#ограничения
#дома
#владимир зеленский
#всу
#атака
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф