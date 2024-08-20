СБУ предложила россиянке деньги за поджог пункта помощи мобилизованным

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что за последние сутки бойцы его подразделения уничтожили более 10 единиц техники ВСУ в Курской области.

В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Алаудинов уточнил, что среди уничтоженной техники оказались четыре боевые бронированные машины (ББМ), один танк и несколько пикапов. Кроме того, он отметил значительные потери среди пехоты противника.



Алаудинов также затронул вопрос использования ВСУ детей в качестве живого щита, заявив, что украинские военные заняли первый этаж детского дома в Курской области и поместили там детей и преподавателей. По его словам, это действие является частью их тактики в данной операции.



Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.



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Елена Перлова