«На благо нашей страны»: Трамп отреагировал на гибель американских военных в Иордании

19 июля 2026, 01:38

Трамп выразил соболезнования после гибели американских военных в Иордании

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп дал интервью, в котором высказался по поводу гибели американских военнослужащих в Иордании после иранских ударов. Его слова цитирует NewsNation.





18 июля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о жертвах среди американского контингента в Иордании. Согласно заявлению, два человека погибли, пытаясь отразить ракетные и беспилотные атаки Ирана.



«Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны», – заявил Трамп.