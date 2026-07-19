«На благо нашей страны»: Трамп отреагировал на гибель американских военных в Иордании
Трамп выразил соболезнования после гибели американских военных в Иордании
Президент США Дональд Трамп дал интервью, в котором высказался по поводу гибели американских военнослужащих в Иордании после иранских ударов. Его слова цитирует NewsNation.
18 июля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о жертвах среди американского контингента в Иордании. Согласно заявлению, два человека погибли, пытаясь отразить ракетные и беспилотные атаки Ирана.
«Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны», – заявил Трамп.
Тегеран и Вашингтон подписали меморандум в ночь на 18 июня, который должен был положить конец конфликту. Тем не менее, с 8 июля американские военные провели несколько атак на Иран, утверждая, что это было ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе. После этого иранские военные нанесли удары по базам США на территории Ближнего Востока.