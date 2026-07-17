Трамп рассекретит разведданные о «шокирующих» уязвимостях в системе выборов США
Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно опубликовать секретные разведывательные данные страны, которые вскрывают серьёзные бреши в защите национального избирательного процесса. Свое заявление американский лидер сделал в ходе обращения к нации.
Трамп обвинил Пекин в несанкционированном доступе к электоральным базам данных, утверждая, что масштаб вмешательства стал самым крупным с 2020 года. По словам президента США, китайская сторона получила информацию о 220 миллионах зарегистрированных избирателей его страны. Он поручил Нацразведке, Минюсту, ФБР и ЦРУ провести расследование и предъявить обвинения причастным.
«Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», — сказал американский лидер.Кроме того, Трамп перечислил и другие «внешние угрозы» — Россию, Иран и КНДР. Они, по его мнению, тоже располагают возможностями скомпрометировать выборный механизм. Более того, в своём выступлении президент США упрекнул предшествующие администрации в сокрытии «дыр» избирательной системы.