Трамп рассекретит разведданные о «шокирующих» уязвимостях в системе выборов США

17 июля 2026, 05:03

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно опубликовать секретные разведывательные данные страны, которые вскрывают серьёзные бреши в защите национального избирательного процесса. Свое заявление американский лидер сделал в ходе обращения к нации.





Трамп обвинил Пекин в несанкционированном доступе к электоральным базам данных, утверждая, что масштаб вмешательства стал самым крупным с 2020 года. По словам президента США, китайская сторона получила информацию о 220 миллионах зарегистрированных избирателей его страны. Он поручил Нацразведке, Минюсту, ФБР и ЦРУ провести расследование и предъявить обвинения причастным.



«Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», — сказал американский лидер.