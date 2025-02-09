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«Радикальные левые сумасшедшие»: Маск призвал закрыть «Радио Свобода»* и «Голос Америки»**

Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода»* и «Голос Америки»**
Фото: iStock/demaerre

Фото: iStock/demaerre

Глава Департамента эффективности государственного управления США, американский бизнесмен Илон Маск призвал закрыть «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* и «Голос Америки»**. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Маск заявил, что эти радиостанции больше никто не слушает, поскольку это «радикальные левые сумасшедшие», которые разговаривают сами с собой.

Призывом закрыть радиостанции предприниматель прокомментировал пост пользователя, который приводил слова спецпосланника Трампа по особым поручениям Ричарда Греннела о том, что указанные радиостанции оплачиваются американскими налогоплательщиками, но уже стали пережитком прошлого.



Также Маск добавил, что эти СМИ ежегодно сжигают миллиард долларов из карманов американцев, выплачивающих налоги.

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*СМИ признано иноагентом и нежелательной организацией
**СМИ признано иноагентом в РФ
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Белый дом: Трамп введет 25% пошлины на импорт стали и алюминия
10 февраля 2025, 02:43

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп введет 25% пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом заявили в Белом доме.
«Пошлины на сталь и алюминий вступят в силу в понедельник — 25% на каждую категорию», — говорится в сообщении.

Также с 11 февраля планируется введение взаимных пошлин в ответ на меры других стран. Подробности данного решения американского президента пока не приводятся. Трамп информировал журналистов о своих инициативах в ходе своего перелета в штат Луизиана.

Еще 31 декабря президент США заявлял о своем намерении ввести пошлины на ввоз в страну чипсов и связанную с ними продукцию. Эта мера также относилась к нефти, газу, стали, алюминию и меди. При этом Трамп не озвучил список стран, чья продукция теперь будет облагаться пошлинами.

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#сша
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Белый дом: Трамп не стал конкретизировать случаи своих контактов с Путиным
10 февраля 2025, 01:16

Фото: iStock/Vacclav

Президент США Дональд Трамп не стал называть конкретные случаи своего общения с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявили в Белом доме.
«Президент отказался конкретизировать, когда и как часто он общался с Путиным», — говорится в сообщении.

При этом ранее СМИ писали о прошедшем телефонном разговоре между американским президентом и российским лидером. Согласно информации New York Post, речь шла об украинском конфликте. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» не стал опровергать, но и не подтвердил факт диалога глав государств. Сам же Трамп также не ответил на вопрос о числе его контактов с лидером РФ.

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#сша
#президент
#рф
#трамп
#владимир путин
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В США упразднили отдел ФБР по борьбе с влиянием России и Китая
09 февраля 2025, 18:07

Фото: istockphoto/rarrarorro

Подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России и Китая ликвидирован. Такое решение приняло министерство юстиции США.
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на информацию ведомства. Директиву о ликвидации специализированного подразделения подписала новый глава Минюста генеральный прокурор Пэм Бонди.

«Чтобы освободить ресурсы для решения более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейшего использования оружия и злоупотреблений полномочиями прокуроров, оперативная группа по иностранному влиянию будет расформирована», — гласит приказ министра.

Сотрудники министерства и Федерального бюро расследований в шоке от новой директивы. Теперь все открыто для иностранной разведки, сказал бывший глава контрразведки ФБР Фрэнк Фиглиуцци.

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#россия
#китай
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В российском парламенте предложили сократить рабочую неделю
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на один час
09 февраля 2025, 15:53

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В правительство направлен законопроект о сокращении рабочей недели в России на один час. Автором инициативы выступил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (Фракция ЛДПР).
Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, предполагает внесение изменений в действующий Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно предлагаемым поправкам, накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час.

В пояснительной записке к законопроекту парламентарий отмечает, что работодатель и сейчас вправе установить укороченный рабочий день по пятницам. Однако в существующих условиях данную норму полезно будет закрепить на правовой основе, подчеркнул Нилов.

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«Коммуникации идут по разным каналам»: Песков — о беседе Путина и Трампа
09 февраля 2025, 14:25

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В американской прессе появились сообщения, что президент США Дональд Трамп переговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Официальный представитель главы российского государства Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
На традиционном брифинге официальный представитель Кремля напомнил журналистам, что по мере того, как новая администрация США разворачивает свою работу, появляется много различных коммуникаций.

«И эти коммуникации ведутся по разным каналам», — подчеркнул пресс-атташе российского президента.

Песков также заметил, что лично он может и не знать о каких-то контактах, встречах, переговорах, мыслях и намерениях. Понятно, что разговор двух лидеров, если он состоится (состоялся?), будет или был посвящён главным образом урегулированию украинского конфликта.

«В данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заключил Дмитрий Песков.

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