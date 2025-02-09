«Радикальные левые сумасшедшие»: Маск призвал закрыть «Радио Свобода»* и «Голос Америки»**

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Глава Департамента эффективности государственного управления США, американский бизнесмен Илон Маск призвал закрыть «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* и «Голос Америки»**. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Маск заявил, что эти радиостанции больше никто не слушает, поскольку это «радикальные левые сумасшедшие», которые разговаривают сами с собой.
Призывом закрыть радиостанции предприниматель прокомментировал пост пользователя, который приводил слова спецпосланника Трампа по особым поручениям Ричарда Греннела о том, что указанные радиостанции оплачиваются американскими налогоплательщиками, но уже стали пережитком прошлого.
Также Маск добавил, что эти СМИ ежегодно сжигают миллиард долларов из карманов американцев, выплачивающих налоги.
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*СМИ признано иноагентом и нежелательной организацией
**СМИ признано иноагентом в РФ
Призывом закрыть радиостанции предприниматель прокомментировал пост пользователя, который приводил слова спецпосланника Трампа по особым поручениям Ричарда Греннела о том, что указанные радиостанции оплачиваются американскими налогоплательщиками, но уже стали пережитком прошлого.
Также Маск добавил, что эти СМИ ежегодно сжигают миллиард долларов из карманов американцев, выплачивающих налоги.
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*СМИ признано иноагентом и нежелательной организацией
**СМИ признано иноагентом в РФ
Анастасия Чинкова