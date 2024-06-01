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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости переговоров с Россией вместо поддержки Украины. Об этом он написал в социальной сети Х.
По его словам, президент Франции хочет объявить России войну. О своем намерении Эммануэль Макрон якобы готов сообщить 6 июня на встрече с президентом Украины. При этом, Макрон всячески отвергает факт присутствия военных НАТО на Украине.
Филиппо напомнил слова украинского депутата Гончаренко, который прежде заявил о том, что на Украине присутствуют солдаты из Франции.
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Филиппо напомнил слова украинского депутата Гончаренко, который прежде заявил о том, что на Украине присутствуют солдаты из Франции.
«Давайте остановим эту бойню! Парламентарии, другие политические партии и другие европейские партии спят! Позор!» — призвал политик.
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Анастасия Хохлова