«Истребление»: Во Франции пришли в ужас от видео с задержанием украинца военкомами

Вооруженные силы Украины отработали методику провокации в подконтрольном им Херсоне, она может пойти по сценарию Бучи, только в меньшем масштабе. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко в разговоре с РИА Новости.