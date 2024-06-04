«Истребление»: Во Франции пришли в ужас от видео с задержанием украинца военкомами

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Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад прекратить поддерживать Украину после просмотра видеоролика с задержанием украинца сотрудниками ТЦК в Днепропетровске. Свой комментарий он оставил в соцсети X.
«Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в (городе. — Прим. ред.) Днепре. <...> Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину <…>, приведет к полному истреблению украинского народа!» — написал политик.Случай, о котором идет речь, произошел 1 июня. На опубликованной записи видно, как военкомы задерживают мужчину на улице, пытаясь силой затащить его в автомобиль. Украинца спасли прохожие, которые помогли его отбить.
Ранее стало известно, что сотрудник ТЦК в Чернигове предлагал призывнику оральный секс в обмен на свободу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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