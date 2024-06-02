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Необходимо немедленно остановить набирающую обороты подготовку войны против России. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) он напомнил о новости, которую озвучил министр иностранных дел Венгрии, об «обязательном европейском призыве», подчеркнув, что эта новость прекрасно подтверждается с каждым днём. В качестве примера Филиппо привёл слова близкого к правительству немецкого политика, который призвал к «мобилизации 900 тысяч резервистов Германии против России».
Французский политик назвал такие выступления настоящей подготовкой к мировой войне. Он подчеркнул, что он и его сторонники не собираются сдаваться. Филиппо пообещал всеми силами продолжать бороться за мир и не допустить, чтобы французскую молодёжь втянули в третью мировую войну.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчёркивал, что Россия не собирается нападать на Польшу, страны Балтии или любые другие государства НАТО. Западные же политики продолжают пугать свои народы «российской угрозой», чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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Французский политик назвал такие выступления настоящей подготовкой к мировой войне. Он подчеркнул, что он и его сторонники не собираются сдаваться. Филиппо пообещал всеми силами продолжать бороться за мир и не допустить, чтобы французскую молодёжь втянули в третью мировую войну.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчёркивал, что Россия не собирается нападать на Польшу, страны Балтии или любые другие государства НАТО. Западные же политики продолжают пугать свои народы «российской угрозой», чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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Александр Бойцов