Во Франции обеспокоены продолжающимися приготовлениями к войне с Россией

Киевский режим за полтора часа уговорил военное руководство США разрешить наносить удары по территории РФ американским оружием. Об этом пишет издание The Washington Post. Уточняется, что в середине мая российские войска продвигались под Харьковом, а Киеву «было нечего терять». В переговорах по видеосвязи с Украиной участвовали глава Пентагона Ллойд Остин и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.