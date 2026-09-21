Рамзан Кадыров набрал 99,85% голосов на выборах главы Чечни
Рамзан Кадыров лидирует на выборах руководителя Чечни после подсчета всех протоколов. Кандидат от «Единой России» получил 99,85% голосов, следует из информации на онлайн-табло Центризбиркома.
Представитель «Справедливой России» Исмаил Денильханов набрал 0,05%, такой же результат показал кандидат КПРФ Халид Накаев.
Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с апреля 2011 года. До назначения на этот пост он несколько лет руководил регионом в качестве главы правительства, а позднее — временно исполняющего обязанности руководителя республики.
За годы его руководства в Чечне были реализованы масштабные программы восстановления Грозного и других населенных пунктов, разрушенных в ходе вооруженных конфликтов 1990-х и начала 2000-х годов. Власти региона также регулярно заявляют о стабилизации ситуации в сфере безопасности и развитии социальной инфраструктуры.
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