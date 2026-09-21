Рамзан Кадыров набрал 99,85% голосов на выборах главы Чечни

21 сентября 2026, 10:13

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Елена Афонина)

Рамзан Кадыров лидирует на выборах руководителя Чечни после подсчета всех протоколов. Кандидат от «Единой России» получил 99,85% голосов, следует из информации на онлайн-табло Центризбиркома.