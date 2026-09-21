Избирком обработал половину протоколов на выборах в Госдуму

21 сентября 2026, 01:42

«Единая Россия» набрала 57,87% после обработки половины протоколов

Фото: iStock/BrianAJackson

После обработки 50,03% протоколов на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия». Её результат по партийному списку составляет 57,87 %, говорится в отчёте ЦИК РФ.