Избирком обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
После обработки 50,03% протоколов на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия». Её результат по партийному списку составляет 57,87 %, говорится в отчёте ЦИК РФ.
Второе место занимает КПРФ с 13,79 %, далее следует ЛДПР (8,80 %) и партия «Новые люди» (7,86 %). Замыкает пятёрку «Справедливая Россия» с результатом 5,11 %.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, а также совмещённые с ними избирательные кампании, проходили с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года предстоит распределить в общей сложности 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что выборы в Госдуму — одно из ключевых внутриполитических событий страны.
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