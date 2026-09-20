Спикер Мособлдумы Брынцалов отметил высокую явку избирателей

20 сентября 2026, 15:09

оригинал Игорь Брынцалов (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов проголосовал в воскресенье, 20 сентября, на избирательном участке №60, расположенном в школе №16 в балашихинском микрорайоне Дзержинский. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».





Брынцалов отметил, что избирательская активность в Московской области очень высока.





«Явка хорошая. У нас на сегодняшний день по Подмосковью она уже превысила 40%», — сказал спикер регионального парламента.