Спикер Мособлдумы Брынцалов отметил высокую явку избирателей
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов проголосовал в воскресенье, 20 сентября, на избирательном участке №60, расположенном в школе №16 в балашихинском микрорайоне Дзержинский. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Брынцалов отметил, что избирательская активность в Московской области очень высока.
«Явка хорошая. У нас на сегодняшний день по Подмосковью она уже превысила 40%», — сказал спикер регионального парламента.Он отметил, что выборы организованы максимально удобно для избирателей. Трёхдневный формат позволяет прийти на участок в удобное время. Кроме того, в регионе доступно электронное голосование.
В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Участки закроются в восемь вечера.