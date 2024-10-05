Рамзан Кадыров награждён знаком «Почётный строитель России»

Фото: сайт Кремля
Главу Республики Чечня Рамзана Кадырова наградили знаком «Почётный строитель России». Награда вручена чеченскому лидеру за многолетний труд и заслуги в сфере строительства.
Почётный знак руководителю Чечни вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, передаёт корреспондент ТАСС. Символично, что это произошло на церемонии открытия нового жилого комплекса в Грозном.
Рамзан Кадыров напомнил, что когда только начиналось восстановление Чечни, в год вводилось в эксплуатацию только 45 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время темпы строительства значительно возросли, и каждый год в республике сдаются в эксплуатацию уже миллионы квадратных метров.
Строительство нового жилого комплекса в Грозном глава Чечни и почётный строитель России назвал важнейшим этапом реализации федерального проекта по расселению людей из аварийного жилья.
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Рамзан Кадыров напомнил, что когда только начиналось восстановление Чечни, в год вводилось в эксплуатацию только 45 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время темпы строительства значительно возросли, и каждый год в республике сдаются в эксплуатацию уже миллионы квадратных метров.
Строительство нового жилого комплекса в Грозном глава Чечни и почётный строитель России назвал важнейшим этапом реализации федерального проекта по расселению людей из аварийного жилья.
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