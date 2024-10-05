Кадыров передал 100 автомобилей для нужд СВО

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров передал «Народному фронту» 100 автомобилей для нужд СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на фронт переданы первые 100 «Джихад-машин», производство которых наладили в Чечне в короткий срок. При разработке этого транспорта учитывались как технические требования для работы в зоне боевых действий, так и пожелания бойцов, находящихся на передовой, сообщил Кадыров на церемонии передачи.
Глава республики выразил надежду на то, что чеченские автомобили наилучшим образом проявят себя в зоне спецоперации, а бойцы по достоинству оценят новый транспорт.
Подчеркнём, что автомобили были собраны в «Чеченавто» при поддержке Минпрома России. Они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Машины вышли в серийное производство, поэтому до конца года планируется выпустить ещё 386 единиц авто.
Читайте также:
Кадыров заявил об отправке двух Cybertruck в зону СВО
Адам Кадыров попал в книгу рекордов России
Кадыров наградил Матвиенко высшей наградой в ЧР
Глава республики выразил надежду на то, что чеченские автомобили наилучшим образом проявят себя в зоне спецоперации, а бойцы по достоинству оценят новый транспорт.
Подчеркнём, что автомобили были собраны в «Чеченавто» при поддержке Минпрома России. Они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Машины вышли в серийное производство, поэтому до конца года планируется выпустить ещё 386 единиц авто.
Читайте также:
Кадыров заявил об отправке двух Cybertruck в зону СВО
Адам Кадыров попал в книгу рекордов России
Кадыров наградил Матвиенко высшей наградой в ЧР
Анастасия Чинкова