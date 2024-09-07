«Ахмат» взял в плен троих боевиков ВСУ — Кадыров

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Трех боевиков ВСУ взяли в плен бойцы спецназа «Ахмат», проинформировал в Telegram-канале глава ЧР Рамзан Кадыров. Политик уточнил, что во всех подразделениях врага «царит надломленность».
«Об этoм говорят и радиоперехваты, и признания пленных, которых мы берем пaчками. Если, очутившись у нас в руках, они oблегченно вздыхают, то это говорит о многом. Работаем дaльше!» — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» разбил две украинские группы. В частности, речь шла о ликвидации десяти боевиков ВСУ, которые пленили солдат ВС РФ и гражданское население в Курской области. Как рассказал украинский военный Виталий Панченко, всего было 12 неонацистов ВСУ.
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