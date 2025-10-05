Рамзан Кадыров стал дважды героем Чечни на 49-летие
На 49-й день рождения Рамзан Кадыров получил вторую высшую награду Чеченской Республики — медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Церемония прошла в честь открытия нового правительственного комплекса, где глава республики был официально отмечен.
О присвоении звания объявил глава правительства региона Магомед Даудов. Он отметил, что награда вручена за «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала республики».
Рамзан Кадыров впервые получил звание Героя ЧР 24 февраля 2023 года, став первым лауреатом медали. Позже подобное отличие было вручено и его сыну Адаму.
