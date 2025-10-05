Рамзан Кадыров стал дважды героем Чечни на 49-летие

05 октября 2025, 19:26

Кадырова удостоили второй медали «Золотая звезда Героя Чеченской Республики»

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов)

На 49-й день рождения Рамзан Кадыров получил вторую высшую награду Чеченской Республики — медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».