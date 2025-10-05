Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками и боеприпасами
ВСУ применили беспилотники и боеприпасы по объектам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
«В Белгороде беспилотник сдетонировал о кровлю многоквартирного дома — повреждено остекление. <...> В Белгородском районе в посёлке Политотдельском FPV-дрон атаковал служебный автобус — у транспортного средства выбиты стекла», — отметил Гладков.Помимо этого, в селе Ржевка после обстрелов повреждены семь частных домов и линия электропередачи. В районе села Первое Цепляево дрон уничтожил прицеп грузовика. В Грайвороне и селе Глотово осколки повредили автомобили и дома.
В других районах дроны и снаряды повредили кровли склада и частного дома, а также разрушили один дом. Аварийные службы начнут работы после согласования с Минобороны.