Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybetruck

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской Республики сообщил, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отключил ему Cybetruck. О получении от владельца компании Tesla электромобиля-пикапа в стиле киберпанк лидер Чечни рассказал 17 августа.
Тогда Кадыров заявил, что дооснастит электромобиль и отправит его в зону проведения специальной военной операции. Теперь, когда машина вдруг перестала работать, глава Чечни предположил, что эксцентричный предприниматель удалённо отключил её.
На фото видно, что машина оснащена крупнокалиберным пулемётом. По словам чеченского лидера, Cybetruck уже находился на Украине и прекрасно справлялся с боевыми задачами.
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«Недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
На фото видно, что машина оснащена крупнокалиберным пулемётом. По словам чеченского лидера, Cybetruck уже находился на Украине и прекрасно справлялся с боевыми задачами.
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Александр Бойцов