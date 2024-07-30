На Землю обрушилась магнитная буря

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что магнитные бури ожидаются на Земле со вторника по четверг. Об этом Леус написал в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, во вторник, 30 июля, уровень магнитной бури будет сильным — G3, в среду, 31 июля, и четверг, 1 августа, уровень природного явления дойдет до средней отметки G2. Леус отметил, что начало магнитных бурь ожидалось еще прошлой ночью, однако геомагнитное поле оставалось спокойным и только после 3:19 мск перешло в слабо возмущенное состояние.
Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, люди с какими заболеваниями наиболее подвержены влиянию магнитных бурь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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