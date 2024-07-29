Не садиться за руль и пить витамины: врач раскрыла, как пережить надвигающуюся магнитную бурю

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Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле, ее пик ожидается 30 июля после полудня.
Во время магнитных бурь некоторые люди начинают жаловаться на ухудшение самочувствия. О том, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы в беседе с «Радио 1» рассказала врач-терапевт, диетолог Устинова Елена Александровна.
По словам эксперта, некоторые люди наиболее подвержены магнитным бурям. Она отметила, что проявляется это в виде ухудшения самочувствия или обострения имеющихся заболеваний.
«У гипертоников может повыситься давление, а у гипотоников понизиться. Люди страдают обострением тех заболеваний, которые у них есть. Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды, чем жиже наша кровь, тем легче ей «бежать» по сосудам», — объяснила эксперт.
Врач пояснила, что в эти дни необходимо внимательно к себе относиться, а именно хорошо высыпаться и принимать витаминные комплексы. Кроме этого, нужно перейти на правильное питание. Необходимо исключить употребление жирной, соленой, сладкой и жареной пищи на ночь, чтобы избежать отеков с утра.
«Очень важно избегать стрессовых ситуаций и общения с неадекватными людьми, а также посещения торговых центров и парков аттракционов», — добавила она.
Нельзя планировать дальнее путешествие, а также садиться за руль. Уровень неадекватности автоводителей во время магнитных бурь очень увеличивается, заключила она.
Несмотря на то, что воздействие геомагнитного фона на человека пока еще недостаточно изучено, в дни магнитных бурь можно подстраховаться, соблюдая ряд простых правил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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