Врач Чернышова назвала опасные последствия магнитных бурь для здоровья

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Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что у некоторых людей, в частности, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющими проблемы со здоровьем, во время магнитных бурь может ухудшаться самочувствие.
Она отметила, что это может выражаться в скачках давления, а также образовании тромбов и холестериновых бляшек.
А руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин объяснил причины нынешней магнитной бури.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что магнитные бури ожидаются на Земле со вторника по четверг.
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«В организме в период магнитных бурь могут образовываться тромбы, холестериновые бляшки. А в мягких тканях могут откладываться соли кальция», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.
А руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин объяснил причины нынешней магнитной бури.
«Причина этому — серия выбросов из центральной части Солнца, которые зарегистрированы были 27, 28, 29 и 30 июля. И мелкие, и крупные выбросы вылетали в сторону Земли. Уже шесть часов назад мы увидели, что к нам пришло магнитное облако и вообще плазма от Солнца, и сейчас у нас начинает раскачиваться магнитосфера Земли», — рассказал в беседе с RT специалист.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что магнитные бури ожидаются на Земле со вторника по четверг.
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Мелисса Тимофеева