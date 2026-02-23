Евросоюз не сумел убедить США и G7 поддержать план по блокаде нефти из РФ

23 февраля 2026, 06:26

ТАСС: ЕС не сумел заручиться поддержкой США и G7 для блокирования поставок нефти из РФ

Фото: iStock/ffikretow

Европейский союз (ЕС) не заручился поддержкой США и стран G7 для совместного блокирования поставок российской нефти в рамках 20‑го пакета санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.





Евросоюз представил партнёрам свой план по введению полного запрета на перевозку российской нефти европейскими компаниями, а также на оказание услуг по страхованию, финансированию и обслуживанию танкеров с российской нефтью. Однако Соединённые Штаты отказались синхронизировать свои ограничения с ЕС.



