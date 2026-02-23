Евросоюз не сумел убедить США и G7 поддержать план по блокаде нефти из РФ
ТАСС: ЕС не сумел заручиться поддержкой США и G7 для блокирования поставок нефти из РФ
Европейский союз (ЕС) не заручился поддержкой США и стран G7 для совместного блокирования поставок российской нефти в рамках 20‑го пакета санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Евросоюз представил партнёрам свой план по введению полного запрета на перевозку российской нефти европейскими компаниями, а также на оказание услуг по страхованию, финансированию и обслуживанию танкеров с российской нефтью. Однако Соединённые Штаты отказались синхронизировать свои ограничения с ЕС.
При этом указывается, что Вашингтон может ввести отдельные запретительные меры для РФ на своих условиях. Остальные участники «Группы семи» также не исключили присоединения к рестрикциям в будущем, но чётких обещаний не дали.
Напомним, что страны Евросоюза намерены в понедельник согласовать 20-й пакет антироссийских санкций, несмотря на разногласия и угрозы Венгрии блокировать все решения. Будапешт решительно оспаривает полный запрет на оказание морских услуг судам, которые перевозят российское топливо.