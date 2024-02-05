Пентагон настаивает на увольнении Залужного - СМИ

Пентагон давит на украинское руководство, чтобы они уволили главкома ВСУ Валерия Залужного. Такие данные приводит газета Temps со ссылкой на источник в украинском минобороны, пожелавшего остаться неназванным.
«Я слышал собственными ушами, что высокопоставленные американские военные говорили, что Валерий Залужный представляет собой серьезную проблему, что он даже является препятствием к продолжению получения Украиной военной помощи от США», — цитирует издание своего собеседника.
По его словам, Залужный совершил много ошибок, которые и привели к такому раскладу дел. Источник пояснил, что главком ВСУ не запросил необходимое число техники и недостаточно оценил сопротивление армии России.
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