Фото: Пресс-служба МИД РФ
Работники европейских социальных служб буквально воруют из семей украинских детей под разными предлогами. Они насильно забирают мальчиков и девочек у живых, здоровых и дееспособных родителей.
Об этом в ходе брифинга заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она рассказала, что в адрес российских дипломатов за рубежом продолжают поступать многочисленные жалобы от мам и пап с Украины, которые отчаялись вернуть своих детей, насильно изъятых европейскими органами опеки.
Спикер российского внешнеполитического ведомства объяснила, почему семьи, из которых забрали детей представители социальных служб стран Евросоюза, обращаются именно к России. Дело в том, что в украинских посольствах им отказали в помощи, ссылаясь на некие «политические обстоятельства».
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Спикер российского внешнеполитического ведомства объяснила, почему семьи, из которых забрали детей представители социальных служб стран Евросоюза, обращаются именно к России. Дело в том, что в украинских посольствах им отказали в помощи, ссылаясь на некие «политические обстоятельства».
«Создаётся впечатление, что отдавая европейским соцслужбам своих детей, граждан Украины, Киев таким образом расплачивается за военную и финансовую помощь со стороны Евросоюза», — сделала грустный вывод Мария Захарова.
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Александр Бойцов