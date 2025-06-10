Раскрыт смысл предложенных фон дер Ляйен санкций против РФПИ
Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести санкционные ограничения против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) связано с желанием продолжать конфликт на Украине. Об этом сообщил гендиректор фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он подчеркнул, что глава ЕК, озвучив свою идею по рестрикции, признала, что фонд является важным каналом финансирования проектов модернизации российской экономики.
Дмитриев добавил, что высказывания фон дер Ляйен показывают, что Евросоюз хочет продолжения конфликта на Украине, недоволен деятельностью РФПИ по восстановлению отношений РФ и США и участием в миротворческих инициативах Москвы.
Также глава фонда отметил, что Еврокомиссия выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса.
Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен предложила ввести санкции против РФПИ, его дочерних организаций и инвесторов в рамках 18-го пакета антироссийских ограничений.
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