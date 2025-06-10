Раскрыт смысл предложенных фон дер Ляйен санкций против РФПИ

10 июня 2025, 19:35

Дмитриев: санкции ЕС связаны с недовольством сближением России и США

Фото: iStock/sinonimas

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести санкционные ограничения против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) связано с желанием продолжать конфликт на Украине. Об этом сообщил гендиректор фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.