Орбан обвинил ЕС в затягивании конфликта на Украине
Виктор Орбан: ЕС ведет Украину к десятилетнему конфликту, представляя ее щитом
Евросоюз (ЕС) способствует затягиванию украинского конфликта, вместо поиска его решения. Об этом в соцсетях написал венгерский премьер Виктор Орбан.
«Брюссель ведет Европу к десятилетнему конфликту, представляя Украину как щит, защищающий континент», — сказано в публикации.
Политик добавил, что венгерская сторона предлагает призывать к «прекращению огня, миру и безопасности путем переговоров», вместо поощрения эскалации.
«Вы не потушите огонь, подливая масла в пламя», — резюмировал премьер.Ранее Орбан назвал безрассудной антироссийскую политику, которую формируют государства ЕС. По его словам, в это время Словакия с Венгрией формируют альянс по противодействию данным мерам.