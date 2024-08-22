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Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрия Журавлева арестовали за взятку

22 августа 2024, 12:40
Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрия Журавлева арестовали за получение взятки. Задержание фигуранта подтверждено министерством, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы уголовного дела. Отмечается, что Журавлев вину признал, следователям оказывается всяческое содействие.


«Продлить срок содержания под стражей Журавлева Дмитрия Владимировича, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), до 4 ноября 2024 года», — говорится в судебном решении.

Ранее сообщалось, что на гражданина Белоруссии в России завели уголовное дело по факту ложного доноса. Мужчина крупно проигрался, а вину хотел списать на неких башкирских воров. Сейчас во всем разбираются следователи.

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#россия
#взятка
#образование
#криминал
#уголовное дело
#новости
Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в ДТП в Дагестане
22 августа 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев, выступающий в октагоне под флагом Великобритании, попал в ДТП в родном Дагестане. Авария произошла на трассе Хасавюрт — Кизляр.
Мокаев ехал по шоссе за рулём автомобиля Mercedes-AMG A 35 AMG, сообщает телеграм-канал SHOT. Вместе с ним на пассажирском сидении ехал его друг. На повороте спортсмен не справился с управлением, и машина улетела в кювет. К счастью, и Мокаев, и его приятель избежали серьёзных травм. Местные жители помогли им выбраться из машины.

В 2023 году Мухаммад Мокаев попросил журналистов не упоминать, что он родился в России, хотя является уроженцем дагестанского Буйнакска. В Великобритании, которую боец представляет, он живёт с 12 лет. В нынешнем году закончился его контракт с UFC, после чего Мокаев покинул промоушен Даны Уайта.

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На юго-востоке Москвы в аквапарке произошёл пожар
22 августа 2024, 12:27

Фото: istockphoto / Paha_L

В аквапарке «Фэнтази», расположенном на юго-востоке Москвы, произошёл пожар. По информации от сотрудницы водного парка, персонал был эвакуирован из здания, сообщили в РИА Новости.
«Аквапарк закрыт по техническим причинам. Сегодня произошёл пожар, персонал был эвакуирован, посетители в это время отсутствовали», — сообщили в аквапарке.

Как сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС России, пожар был успешно ликвидирован спасателями на юго-востоке Москвы.

«Возгорание произошло в трёхэтажном здании аквапарка. Около 100 человек самостоятельно покинули здание до прибытия специалистов МЧС России. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, возгорание было быстро потушено на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

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Проиграл: против белоруса открыли дело о ложном доносе
Mash Batash: против белоруса завели дело о ложном доносе
22 августа 2024, 12:25

Фото: istockphoto/blinow61

Белорус проиграл миллион в Гомеле, а потом выдумал историю про неких воров из Башкирии, сообщает Mash Batash.
Как уточняют журналисты, мужчина должен был приобрести товар в Башкирии для семейной торговой точки, а в итоге все оставил в казино. Сказать о своем проигрыше родне он побоялся, а когда все же доехал до Башкирии спрятал планшет и телефон в багажник, заявив про кражу правоохранителям. Открыто уголовное дело по статье о ложном доносе.

Ранее сообщалось, что мужчина умер в Казани после похмельной капельницы, сейчас следователи разбираются в подробностях случившегося. Открыто уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#башкирия
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Самолет рейсом Хабаровск — Москва с задымлением готовится сесть в Шереметьево
22 августа 2024, 12:08

Фото: istockphoto / rebius

Самолёт, выполняющий рейс Хабаровск — Москва, готовится совершить посадку в Шереметьево. По информации СМИ, на борту воздушного судна произошло задымление. Об этом сообщили в ТАСС.
Подробности инцидента пока не сообщаются.

«Самолёт, на котором произошло задымление, направляется в Москву. По информации экстренных служб, воздушное судно должно совершить посадку в аэропорту Шереметьево, расположенном на севере российской столицы», — поделились в ведомстве.

Экипаж самолёта сообщил о задымлении на борту и запросил поддержку при посадке.

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#шереметьево
#судно
#мошенничество
#самолёты
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В уральском Ивделе из колонии сбежал осужденный, его сейчас разыскивают
22 августа 2024, 12:05

Фото: istockphoto/OlFedv

В Ивделе разыскивают сбежавшего из колонии-поселения осужденного Андрея Ефремова, сообщили в региональном главке Федеральной службы исполнения наказаний.
«Разыскивается осужденный Ефремов Андрей Николаевич, родившийся 12 апреля 1978 года в селе Туринская Слобода Свердловской области, уклоняющийся от отбывания уголовного наказания», — говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что разыскиваемый покинул участок исправительного учреждения накануне в среду, 21 августа. Опубликована ориентировка. На его шее справа цифра 40, на левом предплечье есть черный узор, перстень на среднем пальце, доллар на мизинце, на указательном жирный крест, а на левой кисти буква «А» с пятью точками.

Ефремова судили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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#россия
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#криминал
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В Ростовской области по дороге в парикмахерскую пропали два брата
22 августа 2024, 11:39

Фото: istockphoto / Motortion

В Ростовской области два брата — девяти и четырнадцати лет — пропали по пути в парикмахерскую. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU», опубликовав рассказ их матери.
«Женщина рассказала, что последний раз разговаривала с сыновьями днём 21 августа. По её словам, всё было нормально, и они сообщили, что едут на стрижку. С тех пор они не выходили на связь, и их местонахождение остаётся неизвестным», — поделились в ведомстве.

В поисках детей участвуют волонтёры и сотрудники полиции.

Недавно в Приморском крае удалось найти семилетнего мальчика, который пропал на пляже. Отец оставил ребёнка без присмотра всего на несколько минут, но этого оказалось достаточно, чтобы он исчез. К сожалению, спасти первоклассника не удалось.

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Трое мигрантов задержаны в Москве за мошенничество и подделку документов
22 августа 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Dzurag

Столичные правоохранители задержали троих мигрантов. Они подозреваются в мошенничестве и массовом изготовлении поддельных документов.
Гости из ближнего зарубежья наладили немудрёное, но поставленное на широкую ногу производство фальшивых документов, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». С помощью оргтехники и фотошопа они изготавливали поддельные паспорта иностранных граждан, миграционные карты и водительские удостоверения. Всего силовики изъяли у задержанных более тысячи фальшивых документов, а также изготовленные кустарным способом печати и оргтехнику.

По информации полиции, поддельные паспорта затем использовались для получения кредитных карт и кражи денег. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и подделки документов. Все трое задержанных заключены под стражу.

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#мигранты
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Появились кадры разрушенного взрывом газа дома в Пермском крае
22 августа 2024, 11:29

Фото: МЧС РФ

В городе Кизел в Пермском крае в жилом доме взорвался бытовой газ. К счастью, возгорания не произошло, но обрушились перекрытия между этажами и серьёзно пострадали несколько квартир.
Небольшой видеоролик с места ЧП опубликовал телеграм-канал SHOT. На кадрах можно увидеть разрушенные квартиры верхнего этажа и провалившиеся потолочные перекрытия. Фасад здания серьёзно пострадал от взрывной волны. Под окнами дома стоят люди — скорее всего, покинувшие свои квартиры жители.

Известно, что из-под развалин сотрудники МЧС спасли одного мужчину. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Ещё одна женщина, получившая травму при взрыве, от госпитализации отказалась, медицинская помощь оказана ей на месте. Всего спасатели эвакуировали из дома 16 человек.






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Москвич спас своих питомцев из квартиры, где произошел пожар из-за взрыва моноколеса
Москвич спас питомцев из квартиры, где произошел пожар из-за взрыва моноколеса
22 августа 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Sergey Doroshenko

В Москве на улице Смольной произошел пожар в квартире, причиной которого стал взрыв моноколеса, находившегося на зарядке. Москвич успел спасти своих домашних питомцев из горящего помещения. Об этом пишет Telegram-канал «НТВ».
29-летний мужчина, обнаружив возгорание, проявил невероятную храбрость и быстро оценил ситуацию. Несмотря на опасность, он немедленно бросился спасать своих котов, периодически выбегая на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Мужчина сумел вытащить всех питомцев на улицу. К счастью, все они остались живы, однако квартира требует ремонта.

Ранее сообщалось, что в Краснодонском районе ЛНР безжалостный преступник застрелил пожилых супругов ради 110 000 рублей, которые они копили на похороны. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в СИЗО, где пробудет до 18 сентября.

До этого россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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