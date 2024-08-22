Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрия Журавлева арестовали за взятку

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Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрия Журавлева арестовали за получение взятки. Задержание фигуранта подтверждено министерством, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы уголовного дела. Отмечается, что Журавлев вину признал, следователям оказывается всяческое содействие.
«Продлить срок содержания под стражей Журавлева Дмитрия Владимировича, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), до 4 ноября 2024 года», — говорится в судебном решении.Ранее сообщалось, что на гражданина Белоруссии в России завели уголовное дело по факту ложного доноса. Мужчина крупно проигрался, а вину хотел списать на неких башкирских воров. Сейчас во всем разбираются следователи.
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