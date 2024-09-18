Фото: сайт Белого дома США
Политический советник, политолог Сергей Маркелов заявил, что сейчас команда президента США Джо Байдена столкнулась с основной проблемой – невозможности дать объяснения участия страны во многих конфликтах по всему миру.
«Главная проблема, с которой на сегодня столкнулась команда Байдена, — как объяснить тотальное участие США во всевозможных мелких, крупных и среднего размера конфликтах по всему земному шару. Стратегия отвечает на вопросы: как участвуют США, зачем они дают Тайваню деньги, как они на этом усиливаются. Товарищ Байден объяснить не может», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Маркелов.
Вместе с этим США, как и коллективному Западу, так и не удалось изолировать Россию и отменить её. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Удалось отменить разговоры об отмене России. Этой повестки уже нет. Невозможно постоянно ссылаться на статистику и говорить, что раз от раза на наши форумы приезжает всё большее количество стран и участников. Запад сам себя исключил из этой повестки, это их проблема. Это даже не проблема, а их беда. Люди приезжают на форумы, даже из тех стран, которые мы объявили недружественными из-за их политики. Люди-то тянутся, а их по рукам бьют», – ответила «Петербургскому дневнику» Захарова.
Она подчеркнула, что это Запад не может найти общий язык с людьми, разделяющими иную точку зрения, в то время как Россия открыта для всех.
Ранее сообщалось, что в этом году страны Запада приобрели у России титан на 264,9 миллиона долларов.
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Мелисса Тимофеева