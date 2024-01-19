США и Британия вновь нанесли удары по Йемену

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Военные США и Великобритании нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене. Об этом сообщил местный телеканал «Аль-Масира».
Отмечается, что удары были нанесены авиацией. Они стали ответом на атаку на американское судно в Аденском заливе и Аравийском море, которая произошла накануне.
Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.
Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций.
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Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.
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Анастасия Чинкова