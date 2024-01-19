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США и Британия вновь нанесли удары по Йемену

Аль-Масира: США и Британия обстреляли город Холейда на западе Йемена
19 января 2024, 20:11
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Военные США и Великобритании нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене. Об этом сообщил местный телеканал «Аль-Масира».
Отмечается, что удары были нанесены авиацией. Они стали ответом на атаку на американское судно в Аденском заливе и Аравийском море, которая произошла накануне.

Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.


Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций.

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Правительство РФ введёт консульский учёт россиян, живущих за границей
19 января 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Elena Chertovskikh

Правительство РФ утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики. Согласно одному из положений документа, планируется ввести обязательный консульский учёт граждан России, проживающих за рубежом.
Предполагается также, что будет дано точное юридическое определение понятию «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», сообщает РИА Новости. Также будет конкретизирован правовой статус этой категории граждан.

Ответственность за выполнение мероприятий, связанных с реализацией государственной концепции миграционной политики, возложена на министерство иностранных дел РФ. Срок выполнения определён до 20 июня 2025 года, когда российское внешнеполитическое ведомство должно будет отчитаться о проделанной работе.

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Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС
19 января 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Gilnature

Радикальное палестинское движение ХАМАС получало финансирование от правительства Израиля. Это делалось для того, чтобы ослабить Палестинскую национальную администрацию, возглавляемую ФАТХ (Движением за освобождение Палестины).
С таким заявлением выступил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время своего выступления в Вальядолидском университете в Испании. Его слова приводит информационное агентство Reuters. Политик не уточнил, в чём именно заключалось это финансирование и каким образом оно осуществлялось.

Как сообщает агентство, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг подобные обвинения, назвав их не соответствующими действительности и ни на чём не обоснованными.

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В Финляндии заявили, что Россия пока не представляет угрозы для страны
Премьер Финляндии Орпо: Россия пока не представляет угрозы для страны
19 января 2024, 18:05

Фото: iStock/naumoid

В настоящее время Россия не представляет угрозы для Финляндии. Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо в рамках пресс-конференции в Стокгольме по итогам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены. Однако, всем членам ЕС и НАТО нужно готовиться к любым возможным сценариям», - заявил Орпо.

Однако он подчеркнул, что Евросоюз должен создать более прочные внешние границы. Премьер Финляндии также выразил надежду на то, что все страны Евросоюза продолжат поддерживать Украину, в том числе и Венгрия. По его словам, союзникам необходимо всесторонне поддерживать киевские власти, а также направить силы на увеличение производства боеприпасов, что уже делает Финляндия.

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#евросоюз
#финляндия
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ГД ответила финскому политику, призвавшему расстреливать за пересечение границы
19 января 2024, 17:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал заявление финского политика Яри Налли, который призвал расстреливать незаконно пересекающих границу людей.
Российский депутат подчеркнул, что нормальному человеку такая мысль не могла прийти в голову. В связи с этим, Чепа посоветовал Налли пройти курс лечения.

Также в Госдуме добавили, что граждан России, которые пытались незаконно пересечь российско-финскую границу было крайне мало. В основном, такие действия наблюдались со стороны граждан африканских стран.

Ранее газета Iltalehti сообщала, что финский политик Налли опубликовал в своей соцсети пост, в котором предложил расстреливать граждан других государств, которые пытаются незаконно пересечь границу. Затем он удалил запись и объяснил свои слова тем, что это не политический призыв, а исключительно личное мнение.

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#финляндия
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#госдума
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Эстония возведёт сотни бункеров на границе с Россией
Минобороны Эстонии: на границе с Россией будут построены около 600 бункеров
19 января 2024, 17:19

Фото: iStock/Racide

Власти Эстонии объявили о строительстве порядка 600 бетонных бункеров на границе с Россией. Об этом сообщил советник вице-канцлера Минобороны страны Кайдо Тийтус.
Отмечается, что возведение бункеров нацелено на отражение «возможной агрессии» со стороны России.

По данным эстонского оборонного ведомства, большая часть бункеров будет построена в приграничном уезде Ида-Вирумаа, а также на юго-восточных территориях страны, в том числе и около Чудского озера.

Кроме того, согласно совместному решению глав Министерств обороны государств Балтики, подобные сооружения будут возведены ещё и на границе России с Латвией и Литвой.

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МВД Финляндии планирует запретить экспорт гражданских боеприпасов в Россию
19 января 2024, 17:16

В министерстве внутренних дел Финляндии разработали проект закона о применении разрешительных требований (лицензий) для экспорта гражданских боеприпасов. Это сделано для того, чтобы предотвратить их продажу и вывоз в Россию.
Как сообщается в сопроводительном пояснении МВД, это позволит не допустить экспорт компонентов патронов в РФ, что находится в соответствии решению Евросоюза о санкциях. Если данный законопроект будет принят, то для экспорта гражданских боеприпасов, в том числе, например, охотничьих патронов, необходимо будет получить разрешение министерства иностранных дел страны.

Согласно решению Совета ЕС от 2014 года, странам Евросоюза запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать оружие и связанное с ним оборудование и компоненты в Россию. Ожидается, что соответствующие поправки в финское законодательство будут внесены до конца текущего года.

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#мвд
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#оборудование
#поправки
#ес
#рф
#финляндия
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Великобритания впервые провела испытания системы лазерного оружия DragonFire
19 января 2024, 16:52

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Великобритания провела новые испытания направленного энергетического лазерного оружия дальнего действия DragonFire. На этот раз комплексной системой вооружения впервые были успешно поражены несколько воздушных целей.
По сообщению, опубликованному на официальном сайте правительства Соединённого Королевства, испытания прошли на полигое министерства обороны на Гебридовых островах. В ходе тестовых стрельб система DragonFire успешно поразила несколько воздушных целей. Лазер стрелял по приближающимся с разных сторон дронам.

Данные о дальности стрельбы этого вида оружия являются секретными, однако в релизе британского Минобороны указано, что DragonFire способен поражать любые «видимые цели». Прижимистые британцы отметили дешевизну этого нового вида вооружений, которое может стать недорогой альтернативой ракетам. Отмечается, что стоимость одного выстрела DragonFire составляет всего около десяти фунтов стерлингов.

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#полигон
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Bloomberg: ЕС планирует одобрить 13-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля
19 января 2024, 15:53

Фото: istockphoto/AlexLMX

В Евросоюзе началось обсуждение нового пакета экономических санкций против России. Одобрить их западные политики намереваются к 24 февраля 2024 года.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Новый антироссийские санкции могут подразумевать дополнительные торговые ограничения, включение в санкционные списки дополнительное количество компаний и физических лиц, а также меры против якобы обхода санкций Россией. Новый пакет обсуждался на встрече послов европейских стран, состоявшейся в среду, 17 января.

В публикации отмечается, что обсуждение нового санкционного пакета может быть очень непростым. Например, принятие предыдущего 12-го пакета потребовало долгих недель консультаций и согласований. 12-й пакет антироссийских санкций был одобрен Евросоюзом 18 декабря 2023 года. В него, в частности, вошёл запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу российских алмазов в страны ЕС.

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#ес
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В ЕС не смогли согласовать бюджет на создание нового фонда для Украины
19 января 2024, 15:28

Фото: iStock/butenkow

Страны Европейского союза не смогли согласовать бюджет на создание нового фонда военной помощи для Украины, об этом сообщает Bloomberg.
В настоящий момент лидеры Евросоюза обсуждают создание нового фонда для военной поддержки Украины, однако согласовать ежегодный бюджет в 5 миллиардов евро они пока не смогли.

Тем временем, при отсутствии помощи от союзников из Соединённых Штатов и Европы, Вооружённые силы Украины перешли к тактике активной обороны. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что подобная тактика может стать «ошибкой исторического масштаба». Как отметил Загороднюк, таким образом Киев буквально передаёт инициативу в руки Москве.

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#евросоюз
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