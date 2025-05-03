Раскрыта причина недомогания Вучича

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)
Недомогание сербского лидера Александра Вучича связано с резким повышением кровяного давления. Об этом на брифинге заявил врач Драган Динчич. Медик подчеркнул, что на данный момент состояние политика стабилизировалось, оно удовлетворительное, уточнив, что в США Вучич почувствовал кратковременную острую боль.
«Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию. По приезде в ВМА чувствовал себя хорошо. Консилиум врачей скорректировал его обычное лечение», — сказал доктор Военно-медицинской академии.Александр Вучич хотел пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время визита во Флориду. Главе Сербии стало плохо после нескольких встреч. Вучич виделся с конгрессменами и экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Сербская администрация пока никак не комментировала произошедшее.
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