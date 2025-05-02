Маск высказался о признании партии АдГ в Германии экстремистской

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Американский миллиардер Илон Маск считает, что возможный запрет немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ — это атака на демократию. Так он отреагировал в соцсетях на новость о том, что организацию признали экстремистской в стране.
«Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — сказано в публикации Маска.О признании партии АдГ экстремистской сообщалось сегодня днем, 2 мая. Соответствующее заявление опубликовало ведомство по охране конституции.
До этого немецкий институт по правам человека опубликовал доклад, где заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.
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