Маск высказался о признании партии АдГ в Германии экстремистской

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск сделал громкое заявление, обвинив государственных служащих в нецелевом расходовании бюджетных средств на аренду роскошных отелей и стадионов для проведения вечеринок. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что чиновники начали с малых обманов, но со временем их действия становились все более наглыми. Об этом пишет РИА Новости.