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Политолог Вадим Мингалев объяснил в беседе с «Известиями» ненависть Запада к России.
Мировое господство Запада постепенно сходит на нет. Ключевую роль в этом процессе играет Россия, на которую равняются другие страны. Так, например, Саудовская Аравия ранее была фактически нефтяным ближневосточным штатом США. Однако сейчас власти страны повернулись к России, государство входит в БРИКС, подчеркнул специалист.
Противостояние с западными странами наблюдается ещё с XV века. Однако, если раньше оно было своего рода игрой, то сейчас Запад всеми способами хочет подчинить себе Россию.
Так, по словам собеседника «Известий», Запад в первую очередь хочет завладеть российскими минеральными природными ресурсами, а их «заветная мечта» – покончить с русским миром.
При этом в настоящее время Запад теряет свою власть. Мир видит способность России не только остановить западные страны, но и стать фундаментом для формирования нового политического мира. В нём будут по-настоящему суверенные государства, которые выстроят хорошую экономику, установят дипломатические соглашения, а не будут заниматься политическими интригами, заключил политолог.
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Противостояние с западными странами наблюдается ещё с XV века. Однако, если раньше оно было своего рода игрой, то сейчас Запад всеми способами хочет подчинить себе Россию.
При этом в настоящее время Запад теряет свою власть. Мир видит способность России не только остановить западные страны, но и стать фундаментом для формирования нового политического мира. В нём будут по-настоящему суверенные государства, которые выстроят хорошую экономику, установят дипломатические соглашения, а не будут заниматься политическими интригами, заключил политолог.
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Анастасия Чинкова