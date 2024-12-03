Раскрыта тайна происхождения названия «Орешник»

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Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров сообщил, кто придумал название новой российской ракеты «Орешник». Он сказал, что это сделали «специально обученные люди», но конкретных имён не назвал.
Об этом первый вице-премьер заявил в интервью журналисту Александру Юнашеву, правда, отвечал на вопрос о названии ракеты политик с улыбкой. Ранее высказывалась версия, что название было придумано ракетчиками из-за того, что на Руси в древности для того, чтобы приготовить розги для телесных наказаний, часто использовали иву, берёзу или как раз орешник.
21 ноября этого года Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «ЮжМаш» в городе Днепропетровске. До авиабазы Рамштайн в Германии она долетит за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково — за 11 минут.
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Александр Бойцов