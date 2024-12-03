Раскрыта тайна происхождения названия «Орешник»

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальных сетях выразил мнение, что в случае переговоров по Украине США и НАТО столкнутся с непреклонной позицией России. Он объяснил, почему Москва не будет готова идти на уступки, а Западу останется только смириться с этим.