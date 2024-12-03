Киев мог запросить у союзников системы ПРО для защиты от «Орешника»

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Украина могла запросить у союзников системы противоракетной обороны (ПРО) для противодействия новейшей российской баллистической ракете «Орешник». В частности, речь может идти об установках THAAD и Arrow.
Об этом пишет информационное агентство «Франс Пресс» со ссылкой на неназванного украинского чиновника. По словам источника, на прошлой неделе после испытания новой российской ракеты, которой не способны противостоять современные средства противовоздушной обороны, запросил у западных партнёров системы ПРО, которые «могут сработать», но не уточнил, что это за системы.
Западные эксперты и аналитики подчеркнули разрушительную силу «Орешника» даже в неядерной комплектации. По их мнению, Европа стоит на пороге новой ракетной эры, а применение этой ракеты даст старт новой гонке вооружений, первое слово в которой сказано Россией.
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