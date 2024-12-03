Стало известно, почему первый удар «Орешника» пришелся по «Южмашу»

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На «Южмаше» собирают ракеты из запчастей, передаваемых Украине Великобританией. Именно поэтому завод в Днепропетровске стал целью для «Орешника». Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады, его слова передает Царьград.
21 ноября ВС РФ нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске новейшей ракетой «Орешник». На территории находится более ста заводов, три производственных комплекса были разрушены. Однако степень разрушения установить сложно, так как после удара туда не пускали людей.
Царев пояснил, что основная часть рабочих цехов находится на глубине более восьми метров и защищена бетонными сооружениями.
Он уточнил, что именно факт сборки ракет из британских запчастей и стал причиной нанесения удара именно по «Южмашу».
Также политолог считает, что таким образом Россия подала сигнал Западу и лично избранному президенту США Дональду Трампу о том, что если бы в 2019 году он не вывел страну из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности, то этого удара бы вовсе не случилось.
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Царев пояснил, что основная часть рабочих цехов находится на глубине более восьми метров и защищена бетонными сооружениями.
«Там сейчас собирают ракеты их из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. Называют всё это "Нептун" или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — заявил бывший украинский депутат.
Он уточнил, что именно факт сборки ракет из британских запчастей и стал причиной нанесения удара именно по «Южмашу».
Также политолог считает, что таким образом Россия подала сигнал Западу и лично избранному президенту США Дональду Трампу о том, что если бы в 2019 году он не вывел страну из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности, то этого удара бы вовсе не случилось.
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Элина Позднякова