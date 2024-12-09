«РФ не предает друзей»: постпред России в Вене отреагировал на прибытие Асада в Москву

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддержат международные инициативы по привлечению к ответственности лиц, помогавших бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду. Он подчеркнул, что это касается как самого режима Асада, так и тех, кто его поддерживал. Внимание будет сосредоточено на расследовании предполагаемых преступлений, включая применение химического оружия и несправедливые задержания граждан.