«РФ не предает друзей»: постпред России в Вене отреагировал на прибытие Асада в Москву

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о прибытии в Москву бывшего президента Сирии Башара Асада с семьей. Ульянов подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не оставляет своих союзников в сложных ситуациях и предоставила убежище сирийскому лидеру на гуманитарной основе.
По словам дипломата в его Telegram-канале, решение о предоставлении убежища продиктовано гуманитарными причинами. Асад и члены его семьи сейчас находятся в российской столице.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что 8 декабря ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию со своей семьей.
Также выяснилось, что Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии.
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«Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что 8 декабря ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию со своей семьей.
Также выяснилось, что Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии.
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Мария Моисеева