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«РФ не предает друзей»: постпред России в Вене отреагировал на прибытие Асада в Москву

Ульянов на прибытие Асада в Москву сказал, что РФ не предаёт друзей
Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о прибытии в Москву бывшего президента Сирии Башара Асада с семьей. Ульянов подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не оставляет своих союзников в сложных ситуациях и предоставила убежище сирийскому лидеру на гуманитарной основе.
По словам дипломата в его Telegram-канале, решение о предоставлении убежища продиктовано гуманитарными причинами. Асад и члены его семьи сейчас находятся в российской столице.

«Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — заявил он.


Ранее «Радио 1» сообщало о том, что 8 декабря ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию со своей семьей.

Также выяснилось, что Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии.

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Госсекретарь США пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду
Блинкен: Вашингтон поможет привлечь к ответственности помогавших Асаду
09 декабря 2024, 04:20

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддержат международные инициативы по привлечению к ответственности лиц, помогавших бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду. Он подчеркнул, что это касается как самого режима Асада, так и тех, кто его поддерживал. Внимание будет сосредоточено на расследовании предполагаемых преступлений, включая применение химического оружия и несправедливые задержания граждан.
Блинкен также отметил важность совместных усилий мирового сообщества для обеспечения справедливости в отношении злоупотреблений, совершенных против населения Сирии, передает РИА Новости.

США намерены активно участвовать в этих процессах и поддерживать меры, направленные на установление ответственности за действия, которые повлияли на мирных граждан.

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#сирия
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В США демократы возмутились влиянию Трампа и пассивности Байдена
WSJ: демократы злятся на бездействие Байдена в переходный период
09 декабря 2024, 03:26

Фото: iStock/rarrarorro

Представители Демократической партии выражают недовольство пассивностью президента США Джо Байдена в период передачи власти. По данным The Wall Street Journal, демократы возмущены тем, что избранный президент Дональд Трамп уже активно влияет на политику страны, хотя до его инаугурации остается полтора месяца.
Трамп на прошлых выходных посетил Париж, где провел встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским. В это время Байден, в отличие от Трампа, остался в США и сделал заявление по Сирии лишь в воскресенье, тогда как Трамп высказался по этому вопросу еще в субботу. Кроме того, Трамп уже обозначает приоритеты своей администрации в сфере торговли и миграции.

Многие демократы критикуют Байдена за упущенные возможности и отсутствие сопротивления в отношении кандидатур, которые Трамп предлагает на ключевые посты. Лидеры партии, как и сам Байден, практически исчезли из информационного поля, что вызывает недоумение среди членов Демократической партии.

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#сша
#дональд трамп
#заявление
#байден
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Выяснилось, что Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии
Reuters: полгода назад сирийская оппозиция сообщила Турции план наступления
09 декабря 2024, 02:01

Фото: iStock/ Derek Brumby

Вооруженная оппозиция Сирии около полугода назад уведомила Турцию о своих планах начать наступление на официальные сирийские власти. По информации агентства Reuters, сирийские оппозиционные группировки посчитали, что заручились молчаливым одобрением Анкары.
«Оппозиционные группировки Сирии... около шести месяцев назад сообщили Турции о планах крупного наступления и посчитали, что получили ее молчаливое одобрение», — передает агентство.
Сообщается, что представители оппозиции проинформировали Турцию о планах после неудачных попыток наладить контакт между Анкарой и бывшим президентом Сирии Башаром Асадом. Источники Reuters утверждают, что без предварительного уведомления Турции вооруженная оппозиция не решилась бы начать наступление.

При этом американский чиновник, опрошенный агентством, заявил, что в Вашингтоне не знали о том, что Турция якобы поддержала планы сирийской оппозиции.

Ранее стало известно, что ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию со своей семьей.

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#турция
#сирия
#оппозиция
#информация
#новости
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США нанесли более 70 ударов по целям в Сирии
США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии
09 декабря 2024, 00:09

Фото: istockphoto/lucky-photographer

ВВС США нанесли более 70 ударов по позициям террористической группировки ИГИЛ* в Центральной Сирии, чтобы предотвратить её активизацию в условиях нестабильности в регионе. Об этом сообщили в Центральном командовании вооружённых сил США (CENTCOM), пишет ТАСС.
Операция проводилась 8 декабря и включала применение стратегических бомбардировщиков B-52, истребителей F-15 и штурмовиков A-10. Всего было поражено более 75 целей, включая лагеря и боевиков.

По данным американской стороны, целью авиаударов было воспрепятствование восстановлению активности террористов и предотвращение их операций в регионе.

CENTCOM подчеркнул, что операция была направлена исключительно против террористических объектов, и на данный момент информация о жертвах среди мирных жителей отсутствует.

Ущерб от ударов продолжают оценивать.

Также в командовании заверили, что совместно с союзниками и партнёрами продолжат бороться с угрозами, исходящими от ИГИЛ*, несмотря на «динамичный период перемен в Сирии».

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#сша
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#информация
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США настаивают на наказании бывшего президента Сирии
Джо Байден потребовал привлечь Башара Асада к ответственности
08 декабря 2024, 23:28

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Американский президент Джо Байден заявил о необходимости привлечь бывшего сирийского лидера Башара Асада к ответственности.
Заявление прозвучало на фоне эскалации ситуации в Сирии и масштабного наступления оппозиционных формирований, которые заняли крупные города, включая Алеппо, Хомс и Дамаск.

«Асад должен понести ответственность», — сказал Байден, выступая в Белом доме.
Ранее сообщалось, что США внимательно следят за событиями в Сирии.

27 ноября вооруженная оппозиция начала наступление на правительственные силы в нескольких провинциях, включая Алеппо и Идлиб. К 7 декабря крупные города и столица Сирии оказались под контролем оппозиции.

После внутрисирийских переговоров Асад покинул страну и пост президента.

Источник из Кремля сообщил ТАСС, что Башар Асад находится в Москве, где ему предоставлено убежище.

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Захарова призвала агентство Reuters опровергнуть фейк о гибели Асада
Захарова: Reuters должно опровергнуть фейк о гибели Асада
08 декабря 2024, 23:16

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике агентство Reuters за публикацию ложной информации о гибели бывшего президента Сирии Башаре Асаде.
Она подчеркнула в Telegram-канале, что агентство должно опровергнуть свои прежние утверждения.

«Интересно, сообщившее о «хайли-лайкли» кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», — иронично отметила Захарова.
Ранее, 8 декабря, Reuters сообщило, что Асад якобы покинул Дамаск на борту самолета Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air и направился в неизвестном направлении. Согласно сообщению, самолет исчез с радаров спустя 40 минут после вылета.

Позднее стало известно, что самолет снова появился на радарах в районе Дамаска, опровергая информацию об инциденте.

На данный момент сообщается, что ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию и находится вместе со своей семьей в Москве.

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#президент
#telegram
#запад
#захарова
#россия
#сирия
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Al Arabiya: РФ могла передать Израилю два объекта в сельской местности Дераа
08 декабря 2024, 22:38

Фото: iStock/macky_ch

Российская Федерация якобы могла передать Израилю два объекта в сельской местности Дераа в Сирии для обеспечения защиты мирного населения, сообщил телеканал Al Arabiya.
«Корреспонденты сообщили, что Россия могла передать Израилю объект на горе Таль-эль-Хара в Даръа», — подчёркивалось в материале телеканала.

Дополнительно уточнялось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела комендантский час из-за напряженной обстановки в регионе.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращал внимание, что свержению президента Сирии Башара Асада способствовали удары ЦАХАЛ по Ирану и ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Глава израильского правительства уточнил, что Тель-Авив «протягивает руку помощи всем сирийцам», но выражает готовность к обороне и не позволит каким-либо враждебным Израилю силам укрепить силы на границе.

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#режим
#израиль
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Эрдоган заявил, что в мире из лидеров остался лишь он и Путин
08 декабря 2024, 22:22

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались лишь два лидера с большим опытом — он и президент РФ Владимир Путин, проинформировало агентство ТАСС.
«В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли», — обратил внимание президент Турции.

Во время общения с молодежью в провинции Газиантеп Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что хочет продолжение диалога. Он отметил необходимость продолжения политики. Президент Турции вспомнил, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ в «Германии закончилась политика».

Ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество стран в рамках телефонного разговора.

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#политика
#владимир путин
#президент
#реджеп тайип эрдоган
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Асад с семьей прибыл в Москву, РФ предоставила ему убежище
08 декабря 2024, 21:27

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в Кремле.
Отмечалось, что Башар Асад со своим семейством пребывает в Москве.

«Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — обратил внимание собеседник агентства в Кремле.

Ещё источник подчеркнул, что вооруженная сирийская оппозиция гарантировала безопасность российским военным базам, которые находятся в Сирии и всем дипломатическим учреждениям.

Накануне Министерство иностранных дел РФ дало подтверждение тому, что Башар Асад сложил президентские полномочия и уехал из Сирии. Тогда местонахождение Асада там не указывали.

МИД РФ отмечало, что Башар Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с некоторыми участниками вооруженного конфликта в Сирии, а ещё сказал передать власть мирным путем.

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#россия
#безопасность
#власть
#пост
#президент
#сирия
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