Раскрыты планы Ирана атаковать Израиль

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Иран планирует масштабную атаку на Израиль в ближайшие несколько дней, передает телеканал CBS News.
По данным телеканала, Израиль и США считают, что Иран стремится отомстить за израильскую бомбардировку своего консульства в Сирии и планирует ответный удар. Он будет нанесен баллистическими и крылатыми ракетами, а также роем беспилотников.
Атака, вероятно, состоится до окончания Рамадана на следующей неделе, сообщает издание.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США передали Ирану просьбу воздержаться от обстрелов американских объектов.
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Атака, вероятно, состоится до окончания Рамадана на следующей неделе, сообщает издание.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США передали Ирану просьбу воздержаться от обстрелов американских объектов.
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Александр Климов