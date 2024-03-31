Раскрыты детали зачистки окружения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого заместителя и многолетнего коллегу Сергея Шефира за побег из Киева в начале специальной военной операции (СВО), сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на источники.
По словам источников, Шефир был ближайшим другом Зеленского с подросткового возраста. С момента прихода Зеленского к власти Шефир играл важную роль в государственной политике.
Об их близких отношениях свидетельствует тот факт, что семья Зеленского передала свои корпоративные права в украинских и офшорных компаниях родственникам Шефира, из-за чего Шефира окрестили «кошельком президента».
Однако источник издания в офисе Зеленского утверждает, что после начала СВО влияние Шефира значительно уменьшилось. По его словам, президент не простил Чефиру бегства из Киева, и его отставка стала неминуемой.
В то же время другой источник, близкий к Шефиру, утверждает, что Шефир скептически относился к происходящему на Украине и по собственной воле решил «встать на лыжи» и уйти в отставку.
Ранее, 30 марта, сообщалось, что президент Украины уволил своего советника и первого помощника Сергея Шефира.
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Зеленский уволил своего советника Шефира
Об их близких отношениях свидетельствует тот факт, что семья Зеленского передала свои корпоративные права в украинских и офшорных компаниях родственникам Шефира, из-за чего Шефира окрестили «кошельком президента».
В то же время другой источник, близкий к Шефиру, утверждает, что Шефир скептически относился к происходящему на Украине и по собственной воле решил «встать на лыжи» и уйти в отставку.
«Весь вопрос в том, дадут ли ему уйти», – добавил собеседник издания.
Ранее, 30 марта, сообщалось, что президент Украины уволил своего советника и первого помощника Сергея Шефира.
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Зеленский уволил своего советника Шефира
Александр Климов